Спорт:

Нов сериал по роман Агата Кристи цели да предизвика интереса на младите (ВИДЕО)

14 януари 2026, 13:59 часа 447 прочитания 0 коментара
Нов сериал по роман Агата Кристи цели да предизвика интереса на младите (ВИДЕО)

Създателите на новия сериал на Netflix "Седемте циферблата на Агата Кристи" се надяват да привлекат вниманието на младото поколение към кралицата на криминалните романи – култов автор с повече от 60 детективски книги, пише Ройтерс. Триместният сериал, който ще дебютира утре, е базиран на романа на Кристи от 1929 г. „Седемте циферблата“ и в него участва Миа Маккена-Брус („Как да правим секс“) в ролята на умната млада аристократка лейди Айлийн „Бъндъл“ Брент.

Когато гост умира при подозрителни обстоятелства по време на бляскаво събитие в провинциалното ѝ имение, Бъндъл поема задачата да открие истината. Нейният ум, решителност и седемте часовника, оставени на местопрестъплението, я отвеждат до мрачен заговор.

„Фактът, че Бъндъл е начело – младо, безстрашно и енергично момиче – е нещо, което не виждаме често, и мисля, че това наистина придава ново, вълнуващо усещане на историята“, каза Маккена-Брус на премиерата, само ден след 50-ата годишнина от смъртта на Агата Кристи.

Още: Първи трейлър на документалния сериал за Take That (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В сериала участват още Хелена Бонам Картър като майката на Бъндъл и Мартин Фрийман в ролята на комисар Батъл от Скотланд ярд.

„Шоуто излъчва много енергия и е направено с голямо удоволствие“, добави Бонам Картър.

Режисьор е Крис Суийни, а сценарист – Крис Чибнъл.

Трейлър

Агата Кристи, известна с героите си като белгийския детектив Еркюл Поаро и аматьорката разследваща мис Марпъл, е най-продаваният автор на художествена литература в света с над 2 милиарда продадени копия.

Още: Netflix се срина по целия свят само заради един сериал

„Ако този сериал се окаже вратата, която ще въведе ново поколение в книгите и адаптациите на Агата Кристи, това ще е истинска радост. Би било заслужена отплата за цялата радост, която тя донесе в живота ми и на милиарди читатели“, каза Чибнъл.

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Сериали Агата Кристи Netflix
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес