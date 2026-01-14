Не е твърде рано да засадите тези зеленчуци

Градинарите в по-топъл климат могат да се насладят на лукса да засеят първите си годишни зеленчуци директно в почвата този месец. Докато в другия край на скалата, тези в студен климат може да гледат замръзналата земя и да бъдат обзети от завист. Те могат да започнат да отглеждат култури на закрито, но все пак може да се нуждаят от отопляем размножителен апарат и осветление, за да имат здрави зеленчуци.

Ароматното цитрусово дърво с красиви зимни цветове, което можете да отглеждате в контейнери

Праз

Макар че това не е обичайното време за отглеждане на праз, ако искате по-голям праз и по-ранна реколта, можете да направите ранна сеитба на закрито през януари. Това е най-препоръчително за хора в по-студен климат и можете да очаквате да съберете праз в края на лятото или началото на есента от зимна сеитба.

За да започнете да отглеждате праз този месец, посейте го на тънки слоеве в саксии или модули, пълни с компост за семена

Грах

Можете да започнете да отглеждате градински грах в края на януари или да отглеждате кълнове от грах като микрозеленчуци на светъл перваз на прозореца. За да отглеждате градински грах , можете да започнете да сеете семена на закрито или да се опитате да затоплите почвата рано и да засадите граха под студена рамка или покривало против замръзване – това ще зависи от това колко студена е почвата ви през януари.

Независимо дали засаждате грах на закрито или на открито в края на януари, добър съвет е да сеете заоблени семена от грах, а не набръчкани, по-рано през годината, тъй като заоблените няма да задържат вода и са изложени на по-малък риск от гниене при по-ниски температури.

За кълнове от грах, посейте семената на гъст слой върху тава, пълна с компост, и покрийте с още почва. Поставете ги на топъл перваз на прозореца, за предпочитане с южно изложение, и можете да съберете микрозелените в рамките на няколко седмици.

Моркови

Януари е рано за засаждане на моркови , но е възможно. В по-топъл климат почвата може да е достатъчно топла, за да се посеят семена директно в зеленчуковата градина. Съществува обаче и възможност за отглеждане на някои сортове моркови на закрито в по-хладни зони.

Тъй като морковите не се разсаждат, е добре да планирате къде ще ги отглеждате и съответно какви видове ще ги отглеждате. Например, за да ги отглеждате на закрито, може да се наложи да отглеждате моркови в контейнери и да изберете бързорастящи сортове или видове с по-къси корени.

Идеалната температура на почвата за моркови е 10-21°C. Ако почвата ви е достатъчно топла за сеитба на открито, подгответе земята и я изравнете с гребло.

Цвекло

Цвеклото е култура, подходяща за хладен сезон и предпочита по-меки температури на почвата, като вирее между 10°C и 24°C.

За производители в по-топъл климат, те са идеални за зимните месеци, тъй като отглеждането на цвекло може да бъде трудно при горещи летни температури. Докато можете да засадите цвекло в оранжерия или политунел през зимата в по-студен климат за по-ранна реколта, ще ви е трудно да отглеждате цвекло на открито в студени условия.

Цвеклото обикновено се засява директно в земята, въпреки че можете да го отглеждате в модулни тави и да пресадите разсад, след като стане достатъчно голям, за да се справи. Но ако температурата на почвата е достатъчно топла, е по-добре да го сеете директно.