14 януари 2026, 14:30 часа 367 прочитания 0 коментара
"Смъртни комисии": Сянка от миналото надвисна над Иран 40 години по-късно (ВИДЕО)

В последните дни стана ясно какви зверства е способен да извърши режимът на аятоласите в Иран. Опозиционният телевизионен канал Iran International, базиран във Великобритания, съобщи, че все още изследва всички доказателства, но разполага с данни (включително от източници от режима), според които около 12 000 протестиращи са убити от силите за сигурност в рамките само на два дни - 8 и 9 януари. Различни публични оценки стигат дори по-нагоре - до 20 000 жертви сред гражданите на Ислямската република.

"Възможно ли е да има толкова много убити? Всеки сириец, познавайки начина на действие на режима в Техеран, би казал веднага, че е напълно възможно - в Сирия милиции, подкрепени от Иран, "Хизбула" и части на Революционната гвардия избиха десетки хиляди и обрекоха на гладна смърт стотици по време на обсадите, наложени на няколко града. Но и за самия Иран също няма да е за първи път провеждането на кампания на репресии, в резултат на която загиват хиляди", пише във Facebook журналистът и военен анализатор Руслан Трад, който е изключителен познавач на Близкия изток.

Тактика от 1988 г.

По думите му - реакцията на режима да заповяда на силите за сигурност да стрелят и да убиват протестиращи, отразява тактиката от 1988 г. И сега се използват боеприпаси, сълзотворен газ, има и масови арести. Иранските власти заплашват протестиращите със смъртно наказание, а върховният лидер Али Хаменей обяви, че режимът „няма да отстъпи“.

"Тази последователност в репресивните методи – в съчетание с факта, че много от наредилите убийствата през 1988 г. все още заемат властови позиции – демонстрира институционалния капацитет и готовност", пише Трад.

Той припомня, че кланетата в иранските затвори през 1988 г. - девет години след Иранската революция, при която аятоласите свалят шаха и установяват теократично управление - продължават около пет месеца. "Екзекуциите започват около 19 юли, като първата вълна в затворите „Евин“ и „Гохардашт“ в Техеран се състои между 26 и 30 юли, преди да се разпространи в поне 32 града в Иран. Върховният лидер аятолах Хомейни издава фетва, с която разпорежда екзекуцията на хиляди политически затворници, които отказват да се откажат от идеите си. Режимът създава т.нар. „смъртни комисии“ – тричленни комисии, състоящи се от съдебни, прокурорски и разузнавателни служители – в цялата страна, за да извършват систематични убийства. Тези трибунали отнемат само няколко минути, за да определят съдбата на всеки затворник", добавя анализаторът.

Точният брой на жертвите остава спорен. Опозиционните групи твърдят, че са убити близо 30 000 души. По-голямата част от жертвите са били привърженици на марксистката организация Муджахедин-е Халк (МЕК), макар че са били екзекутирани и членове на леви политически фракции, включително привърженици на "Федаян" и партията "Туде". Сред убитите има жени и деца, като жените съставляват повече от 10% от жертвите, цитира данни Трад.

Масови екзекуции се посрещат с мълчание

"Нито една страна не прекъсва дипломатическите си отношения с Иран заради масовите екзекуции през 1988 г. Това представлява един от най-поразителните провали на международната общност, като масовите екзекуции са посрещнати по-скоро с мълчание, отколкото с конкретни дипломатически последствия. Никоя страна също така не прекъсва дипломатическите си отношения със Сирия заради клането в Хама през 1982 г. Международната реакция на това зверство, при което за три седмици през февруари 1982 г. са избити между 12 000 и 30 000 души, се характеризира с почти пълно мълчание", добавя журналистът.

Алиансът между Иран и Сирия на Хазе Асад е сключен официално през март 1982 г. – същия месец, в който приключва клането в Хама. Високопоставена сирийска делегация посещава Техеран и сключва двустранни споразумения за петрол, търговия и таен военен пакт. В Сирия започва да влиза ирански петрол и се затваря иракският тръбопровод.

"Сирия е първата арабска страна, която признава революционното правителство на Иран и оказа решаваща дипломатическа и военна подкрепа на Техеран след инвазията в Ирак през 1980 г. Към 1982 г. американското разузнаване знае за 2000 войници от Революционната гвардия, които преминават през Дамаск и на които Асад помага да се дислоцират в Ливан след инвазията на Израел в Южен Ливан.

Иран извършва систематични масови убийства през същия период. Между юни 1981 г. и март 1982 г. иранският режим екзекутира хиляди дисиденти в рамките на така нареченото „царство на терора“, проведено по време на иранската културна революция на Хомейни. Специалният докладчик на ООН класифицира тези ирански зверства от 1981-1982 г. като престъпления срещу човечеството. Както в сирийския случай, така и в иранския, няма понасяне на отговорност от извършителите", пише Руслан Трад.

Димитър Радев
