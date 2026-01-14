Засаждане на разсад: Как правилно да подготвим почвата през януари?

През януари много градинари вече активно се подготвят за новия сезон и първата задача е да подготвят почвата за засаждане на разсад. Какво да добавим към почвата, така че растенията да получат всички необходими хранителни вещества и да се развият бързо.

Как да подготвим почвата през януари за засаждане на разсад?

За да поддържате разсада в саксиите здрав и силен, трябва да обърнете внимание на нитроамофоската - сложен тор, съдържащ азот, фосфор и калий. Той е идеален за изчерпани и бедни на хранителни вещества почви и често е по-ефективен от обикновения оборски тор или селитра.

Експертите по градинарство отбелязват кое е най-голямото предимство на нитроамофоската - тя е универсална като тор за подготовка на почвата за засаждане на разсад, както и като тор за различни градински култури. Нитроамофоската може да се използва за торене на широк спектър от градински култури - от млади разсади от краставици, домати и чушки до чесън.

Предимствата на този тор са очевидни. Азотът стимулира активния растеж на зелената маса, фосфорът осигурява развитието на кореновата система, а калият повишава устойчивостта на растенията на стрес, подобрява качеството на плодовете и поддържа водния баланс. Азотът се абсорбира бързо от младите разсади, докато калият и калцият остават в почвата по-дълго, осигурявайки дълготраен ефект.

По този начин, нитроамофоската не само подготвя почвата за засаждане на разсада, но и осигурява цялостно хранене, което ще повлияе на добива и качеството на бъдещите плодове. Използвайки този тор през зимата, вие полагате солидна основа за здрави и изобилни разсади през новия сезон.

Прилагайте този тор според инструкциите на производителя.

Също така може да използвате дървесна пепел. Тя е ценен източник на калий, който е отговорен за имунитета и устойчивостта на стрес, фосфор, калций и цяла гама от микроелементи (магнезий, бор, желязо, цинк). Освен това, пепелта е отличен дезоксидатор за киселинни торфени почви и има антисептични свойства. Добавяйте внимателно, приблизително 1 чаша на 10 литра (кофа) почва. Важно: не смесвайте пепел с пресен оборски тор или азотни торове, тъй като това ще доведе до загуба на азот.

Може да използвате и напълно зрял, ронлив и еднороден компост, който мирише на горска постеля. Неузрелият компост, който все още се разлага, може да изгори корените и съдържа излишен амоняк.

