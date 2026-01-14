Лайфстайл:

Паричното дърво ще донесе потоци от доходи, ако го постави в тази част на дома

14 януари 2026, 10:49 часа 0 коментара
Малко растения във Фън Шуй са по-проспериращи от паричното дърво ( Pachira aquatica ). Както подсказва името му, смята се, че то носи богатство и финансов растеж. Но експертите казват, че можете да пожънете истинските му ползи само ако знаете къде да поставите правилно паричното дърво.

Парично дърво: Най-добрата грижа за добър растеж

Добрата новина е, че грижите за паричното дърво са изключително лесни за поддръжка. Поставени на ярка светлина и някъде с по-висока от средната влажност, тези стайни дървета могат да виреят десетилетия в дома, носейки ви много години късмет.

Според експертите, разположението на паричното дърво като растение във Фън Шуй е ключово за отключване на положителната енергия на него. В същото време, неправилното му разположение може да повлияе негативно на вас и вашия дом. Тук те разкриват всичко за това къде да поставите парично дърво за най-добър резултат.

Къде да поставите парично дърво – според Фън Шуй

Когато решавате къде да поставите парично дърво, има няколко неща, които трябва да имате предвид.

Първо, фактът, че паричното дърво е родом от блата и мочурища на Централна и Южна Америка, означава, че то предпочита влажни, влажни условия и изобилие от ярка светлина. Пресъздаването на тези условия, доколкото е възможно, в дома е от основно значение за поддържането на паричното дърво здраво и щастливо.

Второ, експертите по Фън Шуй настоятелно препоръчват да се разгледа символиката на паричното дърво и да се използва енергийната карта на Фън Шуй (или Багуа), за да се намери оптимално разположение съответно.

„В съвременната практика на Фън Шуй, сплетените парични дървета често се свързват с множество потоци от доходи“, казва експертът по Фън Шуй Хана Янг.

Имайки предвид тези съображения, Хана и колегите ѝ практикуващи Фън Шуй споделят своите виждания за това къде да се постави парично дърво.

Най-добрите места за парично дърво

Що се отнася до Багуа, експертите по Фън Шуй казват, че едно място се откроява като идеалната позиция за паричното дърво.

„Паричното дърво е най-добре да се постави в зоната на богатството на дома, която от входната врата е задният ляв ъгъл“, казва Хана.

Поставено тук, паричното дърво може най-добре да насърчи късмета и просперитета.

„Те могат да бъдат особено ценени и на Запад (ново начало), Север (кариера) и Изток (семейство), казва експертът по Фън Шуй Сюзан Ройнън .

Що се отнася до това къде да поставите парично дърво по отношение на стаите в къщата, има няколко области, които експертите препоръчват.

„Те са чудесни за дневни и като растения за домашен офис, но не са толкова добри, колкото за спалня , където енергията им може да е твърде стимулираща за сън“, казва Хана. „Бонус е, ако поставите парично дърво в зоната за богатство на домашния си офис (стоящо на вратата на домашния офис, в задния ляв ъгъл)“, добавя тя.

На тези места паричното дърво може да помогне за насърчаване на растежа, движението и напредъка.

