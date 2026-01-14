Здравната обстановка в Добрич се влошава

Случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) са се увеличили в област Добрич през изминалата седмица, в сравнение с предходните седем дни. Това показват данни, публикувани в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Добрич.

ОЩЕ: "Добър букет" от вируси и накрая пневмония: Вирусолог с важни съвети срещу грипа

На прага на грипна епидемия

В периода 5 януари – 11 януари са регистрирани 177 случая на заразни заболявания. От тях случаите на грип и остри респираторни заболявания са 144. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за областта е 207,02 на 10 000 души.

Най-много заболели има от възрастовата група 30-64 години – 49 души. Здравните власти са регистрирали 30 случая на варицела и два случая на хепатити.

В сравнение с предходната седмица, за периода 29 декември – 4 януари са регистрирани 33 случая на грип и остри респираторни заболявания. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за областта през периода е 47,44 на 10 000 души. Най-много засегнати са били възрастни от 30 до 64 години – 18 души, пише БТА.

ОЩЕ: Още три области пред грипна епидемия

По-рано главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев каза във Варна, че България е на прага на грипна епидемия и през следващите две седмици заболяването ще се разпространява. Освен Варна, сериозно са засегнати областите Силистра и Добрич, които най-вероятно до края на тази седмица също ще обявят противоепидемични мерки, уточни той.