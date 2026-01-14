Спорт:

Здравната обстановка в Добрич се влошава

14 януари 2026, 13:50 часа 197 прочитания 0 коментара
Здравната обстановка в Добрич се влошава

Случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) са се увеличили в област Добрич през изминалата седмица, в сравнение с предходните седем дни. Това показват данни, публикувани в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Добрич.

ОЩЕ: "Добър букет" от вируси и накрая пневмония: Вирусолог с важни съвети срещу грипа

На прага на грипна епидемия

В периода 5 януари – 11 януари са регистрирани 177 случая на заразни заболявания. От тях случаите на грип и остри респираторни заболявания са 144. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за областта е 207,02 на 10 000 души.

Най-много заболели има от възрастовата група 30-64 години – 49 души. Здравните власти са регистрирали 30 случая на варицела и два случая на хепатити. 

В сравнение с предходната седмица, за периода 29 декември – 4 януари са регистрирани 33 случая на грип и остри респираторни заболявания. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за областта през периода е 47,44 на 10 000 души. Най-много засегнати са били възрастни от 30 до 64 години – 18 души, пише БТА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Още три области пред грипна епидемия

По-рано главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев каза във Варна, че България е на прага на грипна епидемия и през следващите две седмици заболяването ще се разпространява. Освен Варна, сериозно са засегнати областите Силистра и Добрич, които най-вероятно до края на тази седмица също ще обявят противоепидемични мерки, уточни той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Добрич Грип Грипна епидемия заболеваемост
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес