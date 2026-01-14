Само така е правилно да компостирате през зимата

Градинарите често предполагат, че купчините за компост на открито спират да работят в студено време, но полезните микроби могат да продължат да разграждат компоста през цялата зима. Проблемът е, че компостирането отнема много повече време в студено време и зимните градинари могат бързо да се окажат с натрупани съставки за компостиране, които не се побират в кофите им. Има обаче начини да се ускори зимното компостиране и да се направи повече компост дори в разгара на зимата.

Още: Как да превърнете хранителните остатъци в градинско злато

1. Събиране на готов компост

За да сте сигурни, че имате достатъчно място за зимно компостиране, съберете целия готов компост от купчината или контейнера за компост преди да настъпи зимата. През есента нанесете този готов компост директно в градината си или го съхранявайте в кошче за боклук или под брезент, докато не сте готови да го използвате през пролетта.

Още: Не изхвърляйте остатъците от празничната трапеза, обогатете почвата си с тях

2. Запасете се с листа и други богати на въглерод продукти

Падналите пръчки , клонки и листа са в изобилие през есента , но е много по-трудно да се намерят, когато земята е покрита с дебела снежна покривка. Напълнете една или две торби за боклук с тези предмети, за да сте сигурни, че имате достатъчно „кафяв“ материал за зимно компостиране. Можете да добавите тези листа и клонки в контейнера си за компост през зимата, за да балансирате богатите на азот „зелени“ кухненски отпадъци и да предотвратите прекаленото намокряне и неприятна миризма на компостните купчини.

3. Увеличете купчината си

Компостните купчини продължават да се разлагат в студено време, стига компостът да не замръзне. Изграждането на големи купчини с ширина поне 90 см и височина поне 90 см намалява вероятността компостът ви да замръзне. Ако предпочитате да работите с контейнер за компост, изберете широки и къси контейнери, а не високи и тесни, за да поддържате компоста си малко по-топъл.

Още: Грешката, която трябва да се избягва през зимата с компоста си

4. Спрете да обръщате компоста си

Обръщането на компостните купчини през топлите месеци аерира компоста и помага на органичната материя да се разгради по-бързо. Обръщането на компоста през зимата може да бъде голямо главоболие и води до бързо охлаждане на компостните купчини, което ги прави по-склонни към замръзване. Можете да обръщате компоста, ако има период на топло време, но в противен случай е най-добре да избягвате обръщането на компоста през зимата.

5. Добавете изолация

След като добавите съставките за компостиране, най-лесният начин да изолирате купчина компост е да натрупате сухи листа, дървесни стърготини или слама без плевели върху нея. Ако искате да направите нещо по-сложно, можете да натрупате бали слама около купчината или контейнера за компост или да държите компоста покрит с лист алуминиево балончесто фолио или с купено от магазина покривало за компост. Преработените майларови балончета могат да се залепят заедно, за да се създаде изолиращо одеяло за компост.

Още: Никога не компостирайте растенията си, ако има този специфичен проблем

6. Не компостирайте инвазивни растения или семена от плевели

Компостирането на инвазивни растения , болни или заразени с вредители материали или семена на плевели е рисковано по всяко време на годината, но е още по-рисковано през зимата. Докато семената на плевелите и други проблемни елементи обикновено могат да бъдат унищожени с горещо компостиране, е много по-трудно да се нагреят купчините компост достатъчно през зимата, за да се осъществи стерилизация. Ако се натъкнете на тези материали в края на есента или през зимата, е много по-безопасно да ги изгорите в огнището си.

Как да превърнете стария си кош за боклук в кошче за компост

7. Регулирайте нивата на влажност

Влажното зимно време може да доведе до насищане на купчините компост с вода и увеличаване на отделянето на вода, докато прекалено сухите условия възпрепятстват процеса на компостиране. Можете да избегнете тези проблеми, като покриете леко компоста си с капак или брезент и добавите допълнителна влага към кухненските си отпадъци, ако купчината ви пресъхне.