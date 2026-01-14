ЕС гласи нова позиция - главен преговарящ с Путин

Европейските правителства оказват натиск върху Европейския съюз да назначи преговарящ, който да представлява интересите им по отношение на Украйна, опасявайки се, че САЩ ще сключат споразумение с Русия зад гърба им. Поддръжниците на плана, включително Франция и Италия, са си осигурили подкрепата на Европейската комисия и на няколко други страни за тази длъжност, твърдят трима неназовани дипломати и служители с пряко знание за преговорите, цитирани от Politico.

Те казват, че Европа може да запази своите "червени линии" като потенциалното бъдещо членство на Украйна в НАТО, но само ако ЕС има гарантирано място на масата за преговори.

Безпрецедентната стъпка би означавала значителна промяна в начина, по който Европа участва в поредицата от двустранни преговори с посредник президента на САЩ Доналд Тръмп. Лидерите на Стария континент така показват, че искат да изиграят роля и да поемат отговорност.

Макрон и Мелони поискаха дипломация с Русия

Френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони обединиха сили през последните седмици в призиви за отваряне на дипломатически канали към руския диктатор Владимир Путин и неговия близък кръг: Мелони последва Макрон - предложи възстановяване на диалога с Путин.

Снимка: Kremlin.ru

Дипломати от ЕС тълкуват тези коментари в смисъл, че Макрон и Мелони не си правят илюзии за някаква радикална промяна в позицията на Москва, просто участието за тях е по-важно от неучастието.

Остават сериозни разногласия по отношение на подробностите. Критиците на този план казват, че назначаването на преговарящ би означавало, че Русия е готова да преговаря добросъвестно. Засега обаче Кремъл отказва да отстъпи от искането си Украйна да предаде цял Донбас. Москва не е дала сигнал, че ще се съгласи и с други елементи от най-новото проектоспоразумение на САЩ: "Разочарован" от Путин, Тръмп пак праща двете си остриета в Москва.

Послание до Москва

В Брюксел се водят дискусии за това с какво ще допринесе блокът за евентуални преговори и как те могат да бъдат използвани, за да се гарантира, че Доналд Тръмп няма да пренебрегне опасенията на ЕС.

„Има някои въпроси, които не могат да бъдат обсъждани само със САЩ, когато те имат пряко отношение към нашата сигурност като европейци. Посланието към Вашингтон е толкова важно, колкото посланието към Москва“, казва цитиран от брюкселското издание официален представител, който остава анонимен.

Кърт Волкър, който беше специален представител на САЩ за преговорите с Украйна по време на първия мандат на Тръмп и посланик в НАТО през 2008-2009 г. при Джордж Буш, заяви пред Politico, че Брюксел трябва да бъде по-решителен, ако иска да бъде включен в преговорите. "Стана ясно, че Тръмп ще продължи диалога си с Путин както директно, така и чрез (американския пратеник Стив) Уиткоф. Това няма да се промени. Затова трябва да имате своя собствена комуникация, ако това продължава – не става въпрос да сте в една стая с американците и руснаците, а да имате някаква комуникация", обърна се той към европейците.

Опит за назначаване на пратеник за преговорите още миналата година се е провалил

Европейските лидери за първи път са обсъдили идеята за специален пратеник на срещата на върха на ЕС през март миналата година, потвърждава високопоставен служител на ЕС. Въпреки широката подкрепа, така и не бе взето решение и предложенията са били изключени от последващата съвместна декларация.

Целта е била човекът в тази роля да представлява Брюксел в преговорите заедно с Киев – предложение, което се различава значително от това на Мелони за посредник за Москва. „Страните, които подкрепиха пратеника за Украйна, може да не подкрепят пратеник, който да преговаря с Русия“, казва сега цитиран официален представител.

Кая Калас иска да е в тази роля

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас последователно се позиционира като единственият кандидат за всякаква роля в преговорите за бъдещето на Украйна. Бившият министър-председател на Естония е непоколебим съюзник на Киев.

Снимка: Getty Images

„Ако Европа назначи специален пратеник, въпросът е кого представлява този човек. На кого се отчита?“, пита Кърт Волкър. „Ако това е Фон дер Лайен, това изключва Кая Калас и Службата за външни действия (дипломатическият корпус на ЕС - бел. ред.) – повечето пратеници обикновено са били част от службата за действие, но тогава това би било на толкова ниско ниво, когато трябва да говорят директно с Путин, че няма да проработи", смята той.

Длъжностни лица потвърждават, че ключови аспекти от плана - например дали тази фигура ще представлява само ЕС или цялата „Коалиция на желаещите“, включително Обединеното кралство и други – все още не са изяснени. Същото важи и за дипломатическия ранг и за това дали да се назначи официално бюрократ, или неформално да се делегира ролята на настоящ национален лидер.

Чува се и името на Марио Драги

Италианският министър Джованбатиста Фацолари – влиятелен съюзник на Мелони, който е женен за украинка, заяви през уикенда, че на бившия италиански премиер Марио Драги трябва да бъде предложена длъжността на специален пратеник.

Междувременно други четирима дипломати отбелязват, че финландският президент Александър Стуб често е бил считан за потенциален представител на Европа в преговорите с Вашингтон и Москва. Ветеранът дипломат е установил приятелски отношения с Тръмп, докато играе голф, а страната му граничи с Русия и е обект на хибридни кампании от Кремъл. Стуб е един от най-върлите поддръжници на Украйна.

Друг въпрос е да се разбере кога е подходящият момент да се говори с Путин. Важно е да се зададе и въпросът има ли риск, че ако го направиш, по някакъв начин легитимираш позициите на диктатора.

Двама служители на ЕС подчертават пред брюкселската медия, че не съществува роля на специален пратеник и че всякакви разговори за кандидати са преждевременни.