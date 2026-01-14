Самотна майка се бори за живота си. Да помогнем!

Донка Илиева е само на 27 години и е самотна майка на едно дете. Нейният живот никога не е бил лесен. От 7 години живее с постоянна болка и страх заради проблеми с левия бъбрек. През няколко месеца преминава през поставяне на стентове и нефростоми, бори се с бактериални инфекции, болници и безкрайни процедури. Свикнала е с болката, но никога не се отказва, защото трябва да е силна за детето си.

Нова диагноза

За съжаление през м. май тази година животът ѝ се срива, когато чува думите: рак на маточната шийка. Следват тежки месеци. Претърпява голяма операция в Майчин дом, при която е установено напреднало заболяване с разсейки в лимфните възли. Само месец по-късно се налагат още две операции в болница Токуда. Организмът на младата жена е изтощен, а болката постоянна. Освен рака тя живее и със забравен стенд в бъбрека, който допълнително усложнява състоянието ѝ и води до нови инфекции и риск за живота ѝ.

След много консултации и безсънни нощи семейството взима най-трудното решение – да потърси лечение в Турция, защото в България възможностите са изчерпани. На 1 декември Донка постъпва за лечение. До момента е преминала през две тежки терапии, но това е само началото. Предстоят ми още лечения, изследвания и дълъг път на борба.

Финансово тази битка е непосилна за Донка и нейното семейство, затова днес тя протяга ръка за помощ.

