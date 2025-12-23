Защо цветовете на орхидеите ви окапват твърде рано?

Защо тези прекрасни цветове на орхидеи падат от растението ви твърде рано? Тези ефирни цветя са цялата причина да имате това растение и те окапват като умиращи листа през есента. Какво се случва? Как да го спрете? Експерт по орхидеи обяснява най-честите причини и какво можете да направите, за да предотвратите преждевременното окапване на цветовете на орхидеите ви.

Колко дълго трябва да издържат цветовете на орхидеите?

Една от причините хората да обичат орхидеите е, че цветовете им остават на растението дълго време. Саксийна азалия или коледен кактус окапват цветовете си след седмица или две. Орхидеите молци , наричани още орхидеи фаленопсис, които обикновено се продават от цветарски магазини и големи магазини, могат да издържат няколко месеца, казва Джъстин Кондрат, водещ градинар в колекцията от орхидеи в градините Смитсониън в Сютланд, Мериленд. „В зависимост от размножаването, една орхидея може да ви даде дълъг сезон на цъфтеж“, казва той.

Защо цветовете на орхидеите окапват твърде рано

Разбира се, цветовете на орхидеите в крайна сметка окапват по естествени причини, но ако цветовете падат преждевременно, може да има проблем.

1. Внезапни температурни промени

Внезапните промени в температурата на въздуха са основната причина цветовете на орхидеите да окапват по-рано от необходимото, казва Кондрат. Въздържайте се от местене на цъфтяща орхидея. Може да искате да я преместите на място, където можете да виждате цветовете ѝ, но това може да изложи растението на течение или твърде много слънчева светлина. И двете ще накарат орхидеята да пусне цветовете си.

Кондрат предупреждава, че хората често излагат орхидеите си на резки температурни промени, когато ги донесат от магазина. Да, моментът, в който излезете от магазина с новата си орхидея, може да доведе до окапване на цветовете.

„Изваждате го от климатизирана среда и го поставяте в гореща или студена кола и това стресира растението“, казва той. Няколко дни по-късно цветовете падат като дъжд от растението. „Не е желателно да транспортирате орхидеята си в много горещо или много студено време“, казва Кондрат. Намалете шансовете за стрес на нова орхидея, като купите растението, когато външните температури са меки.

Много орхидеи се продават увити в целофан. Това не е просто декорация, казва Кондрат. Целофанът изолира растението от температурни промени, които могат да се случат, докато се транспортира от разсадника до магазина и от магазина до дома ви.

„Оставете целофана, докато не донесете растението у дома и не го стабилизирате“, казва Кондрат. „Внесете орхидеята вътре, поставете я на място, където не е течение, оставете я да достигне стайна температура и след това махнете целофана.“

2. Преполиване или недополиване

Орхидеите се нуждаят от точното количество вода, за да поддържат цъфтежа. Твърде много вода води до подгизнали, кашави корени, които не могат да осигурят хранителни вещества, за да поддържат пъпките и цветовете живи на растението. Твърде малко вода може да доведе до изсъхване на корените, листата и стъблата и те да не могат да доставят хранителни вещества и влага на растението, за да поддържат пъпките и цветовете.

Кондрат казва, че обикновено трябва да поливате орхидея на всеки 7 до 10 дни, но предупреждава, че това е общо правило и вашата орхидея може да се нуждае от различен график за поливане. „Това е едно от онези неща, които трябва да спазвате, за да се справите правилно“, казва той. Проверявайте орхидеята си на всеки няколко дни, казва той. „Вземете саксията; ако ви се струва лека, има нужда от вода. Ако видите бръчки по листата или корените изглеждат сухи, има нужда от вода.“

Има правилен начин за поливане на орхидеи и той не е с кубче лед . „Донесете орхидеята до мивка и пуснете вода върху почвата, докато водата започне да тече от дъното на саксията“, казва Кондрат. „Обикновено правя това за 10 секунди.“ Тази техника отмива всички соли, които може да са се натрупали в почвената смес от предишно торене и насища корените.

3. Вредители и болести

Насекомите и болестите по растенията могат да отслабят вашата орхидея и да доведат до преждевременно окапване на пъпките и цъфтежа. Брашнестите червеи са основният вредител , който се храни с орхидеите, казва Кондрат. Те изсмукват сока от орхидеята, причинявайки пожълтяване на листата, окапване на цветовете и евентуална смърт на растението.

Всеки път, когато занесете орхидеята си до мивката, за да я полеете, Кондрат препоръчва да проверявате растението за признаци на брашнести червеи. Те изглеждат като бял пух от долната страна на листата. Използвайте масло от мента или масло от нийм, смесени според инструкциите на етикета, за да се отървете от тези вредители. Кондрат потапя памучен тампон в разреден изопропилов алкохол и третира нападнатите листа, за да се отърве от брашнестите червеи.