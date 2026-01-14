3 резници от стайни растения, които да вземете през януари

Изглежда противоречиво на факта, че много стайни растения са в латентно състояние през зимата, но има много резници от стайни растения, които можете да вземете през януари, за да започнете да вкоренявате. Когато дойдат пролетните температури, те ще излетят и ще имате двойно повече стайни растения до началото на лятото.

Разбира се, не всички стайни растения могат да се размножават по това време на годината, но много от най-лесните за отглеждане стайни растения от резници могат да се започнат още сега. Но трябва да имате предвид, че стайните температури са по-ниски и дневната светлина е ограничена в момента, така че има някои допълнителни стъпки, които трябва да предприемете, за да започнете размножаването този месец.

Потос

Без значение кой сорт потос имате у дома, януари е чудесно време да вземете няколко резници и да започнете да разширявате колекцията си.

Точно като „Нанук“, растенията потос са чувствителни към пряка слънчева светлина, до голяма степен поради естественото им местообитание на тропическите гори на Югоизточна Азия и Южния Пасифик, които растат под короните на дърветата.

Ниското, нежно зимно слънце означава, че можете да размножавате резници от потос на первазите на прозореца, без да изгаряте листата им.

Освен това, потосът е известен като едно от стайните растения, които се вкореняват по-лесно при по-ниски температури. След като настъпи пролетта, това ще се ускори и ще забележите растеж на нови листа след няколко седмици.

Друго предимство на вземането на резници от потос сега е, че можете да ги използвате, за да ускорите размножаването на други стайни растения.

Това е така, защото потосът съдържа голямо количество ауксини и цитокинин (хормони за развитието на корените), така че когато резниците се поставят във вода с други резници от стайни растения, те насърчават вкореняването.

Просто се уверете, че вземате резници от потос с един или два листни възела, за да осигурите успешно вкореняване.

Хоя

Стайните цъфтящи растения са едни от най-красивите стайни растения за отглеждане, предлагащи не само интересна зелена листа, но и пъстри цветове с привличащи вниманието цветове. Хоята е една от най-добрите за избор, с кичури от восъчни цветове, а януари е чудесно време да размножите хойите в дома си.

При размножаване на хойя чрез резници, един от най-често срещаните проблеми, водещи до неуспех, е топлинният стрес. Това може да причини окапване на листата, забавен растеж и кафяви петна.

Но с по-ниски стайни температури през зимата, можете да започнете с вкореняването на резници от хоя, така че те да са достатъчно утвърдени, за да излетят през пролетта.

Не само това, но хойята е стайно растение, за което може би не осъзнавате, че е сукулент , което е в съответствие с намаленото поливане при зимните грижи за стайни растения . Въпреки това, не бива да оставяте резниците да изсъхнат напълно, когато се опитвате да ги вкорените.

Колеус

Колеусът е растение, което можете да отглеждате като стайно растение на пълен работен ден или да го презимувате на закрито като стайно растение. Това прави януари подходящо време да вземете резници, за да започнете да го размножавате.

Вземането на резници от колеус в началото на годината, за да започне вкореняването, ще доведе до по-гъсторастящи стартови растения през пролетта. След това можете да продължите да го отглеждате като стайно растение или да го засадите на открито след късни слани.

Когато отглеждате колеус от резници, изберете стъбла с дължина около 10 до 15 сантиметра и ги дръжте на ярка светлина.