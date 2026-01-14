Любопитно:

Как да се грижите за коледните звезди след празниците

14 януари 2026, 10:57 часа 0 коментара
Как да се грижите за коледните звезди след празниците

Малко растения са толкова мигновено синоним на празничния сезон, колкото коледната звезда. Със своите скъпоценни прицветници и лъскава зелена листа, това впечатляващо стайно растение се е превърнало в зимен основен елемент в американските домове.

Ароматното цитрусово дърво с красиви зимни цветове, което можете да отглеждате в контейнери

Да знаете как да се грижите правилно за коледната звезда е ключово за това тя да изглежда жизнерадостна дълго след началото на празниците. Въпреки че често се третират като декорации за еднократна употреба и коледни растения , коледните звезди всъщност са дълготрайни тропически растения, които могат да виреят на закрито с правилните грижи.

От поливане и температура до нива на светлина и разположение, това пълно ръководство обхваща всичко, което трябва да знаете, за да поддържате коледната звезда здрава, цветна и процъфтяваща през зимата и след това.

Още: Най-добрите места за поставяне на нефритено растение според Фън Шуй

Как да поддържате коледната си звезда здрава: Съвети от експерти

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Едно от най-емблематичните зимни стайни растения , историята на коледната звезда се простира далеч отвъд съвременния коледен декор.

Произхождащо от Мексико, това жизнерадостно растение е донесено в Съединените щати в началото на 19-ти век от ботаника и дипломат Джоел Робъртс Пойнсет, който е толкова запленен от растението, че по-късно то е кръстено в негова чест. До средата на 1900 г. умелото отглеждане и популяризиране са затвърдили мястото му като най-известното коледно растение, което познаваме днес.

Коледните звезди имат репутацията на трудни за поддръжка след празничния сезон, особено ако правите някакви често срещани грешки, свързани с коледните звезди , но бъдете сигурни, че всичко, от което се нуждаете, са правилните съвети за грижа.

Още: Не е твърде рано да засадите тези зеленчуци

Не забравяйте, че коледните звезди се нуждаят от период, в който са поставяни на тъмно всеки ден в продължение на 8-10 седмици (обикновено от октомври), за да цъфтят обилно отново до Коледа.

Що се отнася до това къде да се постави коледна звезда , тези растения са особено чувствителни към температурните колебания, поради което постоянството е също толкова важно, колкото и постигането на правилния диапазон.

Внезапните промени, като например преместване от топла всекидневна в хладен коридор или поставяне близо до често отваряна външна врата, могат бързо да стресират растението.

Течения, студени первази на прозорците и източници на топлина като радиатори, камини и вентилационни отвори могат да причинят окапване на листата или преждевременно избледняване на цветните прицветници.

Още: Многогодишни растения за засаждане през януари

За най-добри резултати, дръжте коледните звезди на стабилно място, където нощните и дневните температури остават постоянни.

„Поддържайте растенията при температура между 15-22°C“, казва Сузане Лукс.

Наоми Робинсън добавя: „Колендските звезди обикновено не обичат пряка слънчева светлина, въпреки че това не е по-малък проблем през зимата, така че е добре да държите растението си близо до прозорец (в идеалния случай с южно изложение) по време на коледния период.“

„Просто се уверете, че го премествате от това място с наближаването на топлите месеци, за да избегнете изгаряне на листата му.“

Още: Цветя, които трябва да засадите през януари за красива пролетна градина

Въпреки че техниката и температурата на водата са от решаващо значение, времето за поливане е също толкова важно при поливане на коледна звезда. Вместо да се придържате към строг график, най-добре е редовно да проверявате компоста и да поливате само когато горният инч от почвата е сух на допир.

„Преполиването е най-често срещаната грешка при коледните звезди – и е важно водата да се отцеди“, казва Гейл Пабст.

Честотата на поливане на коледна звезда варира в зависимост от температурата, местоположението и размера както на растението, така и на саксията му. „За саксия с диаметър 12,5 см, давайте не повече от малка чаша вода“, съветва Сузане Лукс. „Това предотвратява запушването на големи пори в почвата и преовлажняването.“

Мини коледните звезди не трябва да се поливат с повече от една чаша вода. Излишната вода, която все още е в саксията след десет минути, трябва да се отстрани, тъй като това може да доведе до преполиване. „Ако се съмнявате, по-добре е тези растения да се поддържат малко по-сухи, отколкото влажни, и да се поливат малко и често, а не рядко, но в големи количества“, добавя Сузане.

Още: Само така е правилно да подрежете паричното дърво

Поливайте коледните звезди само когато почвата е видимо суха, което може да варира от всеки ден до всеки три дни. Обърнете специално внимание на по-малките саксии, тъй като те изсъхват по-бързо – особено мини коледните звезди най-вероятно ще се нуждаят от ежедневно поливане.

Струва си да знаете и ранните признаци на проблеми с поливането. Увисналите или пожълтели листа могат да показват както недостатъчно, така и прекомерно поливане, докато внезапното окапване на листата често е знак, че корените са били изложени на студен, преовлажнен компост. Бързата корекция на навиците за поливане често може да обърне тези проблеми и да помогне на растението да се възстанови.

Въпреки че обикновено бихте наторили растение, когато е в цъфтеж, това е голямо „не“, когато става въпрос за коледни звезди през зимата.

Торенето е най-полезно след като прицветниците започнат да вехнат, когато растението може да използва хранителни вещества, за да подпомогне растежа на нови листа и корени, подготвяйки се за следващия сезон.

Още: Кафяви върхове по листата на паяковото растение - причини и лечение

„Никога не торете коледна звезда в пълен разцвет“, добавя Андрю Гомонд , градинар, ботаник и редакционен директор в Petal Republic.

„Тези растения обикновено се хранят с малко хранителни вещества и се нуждаят от подхранване само веднъж или два пъти през пролетта и лятото с балансирана водоразтворима тор за стайни растения.“

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Растение коледна звезда градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес