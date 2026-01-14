Как да се грижите за коледните звезди след празниците

Малко растения са толкова мигновено синоним на празничния сезон, колкото коледната звезда. Със своите скъпоценни прицветници и лъскава зелена листа, това впечатляващо стайно растение се е превърнало в зимен основен елемент в американските домове.

Ароматното цитрусово дърво с красиви зимни цветове, което можете да отглеждате в контейнери

Да знаете как да се грижите правилно за коледната звезда е ключово за това тя да изглежда жизнерадостна дълго след началото на празниците. Въпреки че често се третират като декорации за еднократна употреба и коледни растения , коледните звезди всъщност са дълготрайни тропически растения, които могат да виреят на закрито с правилните грижи.

От поливане и температура до нива на светлина и разположение, това пълно ръководство обхваща всичко, което трябва да знаете, за да поддържате коледната звезда здрава, цветна и процъфтяваща през зимата и след това.

Как да поддържате коледната си звезда здрава: Съвети от експерти

Едно от най-емблематичните зимни стайни растения , историята на коледната звезда се простира далеч отвъд съвременния коледен декор.

Произхождащо от Мексико, това жизнерадостно растение е донесено в Съединените щати в началото на 19-ти век от ботаника и дипломат Джоел Робъртс Пойнсет, който е толкова запленен от растението, че по-късно то е кръстено в негова чест. До средата на 1900 г. умелото отглеждане и популяризиране са затвърдили мястото му като най-известното коледно растение, което познаваме днес.

Коледните звезди имат репутацията на трудни за поддръжка след празничния сезон, особено ако правите някакви често срещани грешки, свързани с коледните звезди , но бъдете сигурни, че всичко, от което се нуждаете, са правилните съвети за грижа.

Не забравяйте, че коледните звезди се нуждаят от период, в който са поставяни на тъмно всеки ден в продължение на 8-10 седмици (обикновено от октомври), за да цъфтят обилно отново до Коледа.

Що се отнася до това къде да се постави коледна звезда , тези растения са особено чувствителни към температурните колебания, поради което постоянството е също толкова важно, колкото и постигането на правилния диапазон.

Внезапните промени, като например преместване от топла всекидневна в хладен коридор или поставяне близо до често отваряна външна врата, могат бързо да стресират растението.

Течения, студени первази на прозорците и източници на топлина като радиатори, камини и вентилационни отвори могат да причинят окапване на листата или преждевременно избледняване на цветните прицветници.

За най-добри резултати, дръжте коледните звезди на стабилно място, където нощните и дневните температури остават постоянни.

„Поддържайте растенията при температура между 15-22°C“, казва Сузане Лукс.

Наоми Робинсън добавя: „Колендските звезди обикновено не обичат пряка слънчева светлина, въпреки че това не е по-малък проблем през зимата, така че е добре да държите растението си близо до прозорец (в идеалния случай с южно изложение) по време на коледния период.“

„Просто се уверете, че го премествате от това място с наближаването на топлите месеци, за да избегнете изгаряне на листата му.“

Въпреки че техниката и температурата на водата са от решаващо значение, времето за поливане е също толкова важно при поливане на коледна звезда. Вместо да се придържате към строг график, най-добре е редовно да проверявате компоста и да поливате само когато горният инч от почвата е сух на допир.

„Преполиването е най-често срещаната грешка при коледните звезди – и е важно водата да се отцеди“, казва Гейл Пабст.

Честотата на поливане на коледна звезда варира в зависимост от температурата, местоположението и размера както на растението, така и на саксията му. „За саксия с диаметър 12,5 см, давайте не повече от малка чаша вода“, съветва Сузане Лукс. „Това предотвратява запушването на големи пори в почвата и преовлажняването.“

Мини коледните звезди не трябва да се поливат с повече от една чаша вода. Излишната вода, която все още е в саксията след десет минути, трябва да се отстрани, тъй като това може да доведе до преполиване. „Ако се съмнявате, по-добре е тези растения да се поддържат малко по-сухи, отколкото влажни, и да се поливат малко и често, а не рядко, но в големи количества“, добавя Сузане.

Поливайте коледните звезди само когато почвата е видимо суха, което може да варира от всеки ден до всеки три дни. Обърнете специално внимание на по-малките саксии, тъй като те изсъхват по-бързо – особено мини коледните звезди най-вероятно ще се нуждаят от ежедневно поливане.

Струва си да знаете и ранните признаци на проблеми с поливането. Увисналите или пожълтели листа могат да показват както недостатъчно, така и прекомерно поливане, докато внезапното окапване на листата често е знак, че корените са били изложени на студен, преовлажнен компост. Бързата корекция на навиците за поливане често може да обърне тези проблеми и да помогне на растението да се възстанови.

Въпреки че обикновено бихте наторили растение, когато е в цъфтеж, това е голямо „не“, когато става въпрос за коледни звезди през зимата.

Торенето е най-полезно след като прицветниците започнат да вехнат, когато растението може да използва хранителни вещества, за да подпомогне растежа на нови листа и корени, подготвяйки се за следващия сезон.

„Никога не торете коледна звезда в пълен разцвет“, добавя Андрю Гомонд , градинар, ботаник и редакционен директор в Petal Republic.

„Тези растения обикновено се хранят с малко хранителни вещества и се нуждаят от подхранване само веднъж или два пъти през пролетта и лятото с балансирана водоразтворима тор за стайни растения.“