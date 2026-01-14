Любопитно:

Трамвай блъсна дете до столично училище (ВИДЕО)

Трамвай е блъснал дете на видима възраст около 10 години. Инцидентът е станал на кръстовището на ул. "Пиротска" и "Опълченска", в близост до 18-то средно училище. На място има полицейски екип и екип на Спешна помощ. Състоянието на детето не е известно, съобщи БГНЕС.

Движението на автомобили и трамваи в района е спряно и в двете посоки, докато се изясняват обстоятелствата около инцидента.

В края на миналата година момиче бе блъснато от трамвай на пл. “Славейков“ в София. ОЩЕ: Трамвай блъсна момиче на площад “Славейков“ (ВИДЕО)

 

Виолета Иванова
