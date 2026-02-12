Оставката на Румен Радев:

БСП не са решили как ще гласуват за ветото срещу ИК

12 февруари 2026, 15:06 часа 109 прочитания 0 коментара
Парламентарната група на "БСП - Обединена левица" в 51-ото Народно събрание все още не е взела решение по какъв начин ще гласува относно президентското вето срещу измененията в Изборния кодекс. Това стана ясно от изявлението на депутата Атанас Атанасов пред медиите в парламента. Припомняме, че Йотова върна за ново обсъждане текстовете, които ограничават секциите извън Европейския съюз до 20 броя.

"Ще имаме заседание на парламентарната група и ще вземем решение. Припомням, че на второ гласуване на този законопроект, групата ни беше разделена. Предстои да направим своето заседание и да вземем своите решения", каза още Атанасов. 

Депутатът напомни още, че той е бил от народните представители, които са гласували против последните изменения в Изборния кодекс. ОЩЕ: Заради секциите в чужбина: Йотова наложи вето на промените в Изборния кодекс

Очакванията на БСП към Андрей Гюров

Атанасов коментира и очакванията на БСП към Андрей Гюров.

"Силно се надявам г-н Гюров да подходи с нужната отговорност и сриозност към позицията, която заема и ангажимента, който има към цялата нация да подсигури честни и прозрачни избори", заяви още Атанасов. 

Припомняме, че днес Гюров взе мандата за съставяне на служебно правителство, като по-късно увери, че няма да консултира министрите си с Йотова. Нещо, което и самата тя повтърди по-късно. Тя също така добави, че няма и да носи отговорност за назначеното служебно правителство. ОЩЕ: Без сламени хора: Гюров няма да консултира министрите с Йотова

Деница Китанова
