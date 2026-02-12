"За мен това е секта": Член на групата на Калушев проговори с твърдения за сексуални посегателства (ВИДЕО)

Бивш "ученик" на Ивайло Калушев твърди, че още през 2022 г. е подал сигнали до службите за сексуални посегателства срещу него, но по думите му институциите не са предприели реални действия. Историята му излиза наяве след трагичните събития край Петрохан и връх Околчица. 31-годишният Валери, син на проговорилата вчера София Андреева, заявява в интервю за BIRD, че е потърсил ГДБОП от страх, че случилото се с него може да се повтори и с други деца. "Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г., защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков", разказва той. По думите му е имал общо четири контакта със службите, като по случая "Петрохан" е бил разпитван два пъти.

Въпреки тези сигнали, три години по-късно не последвала видима реакция. След откриването на телата край хижата в Петрохан и по-късно край Околчица Валери отново е разпитан, включително в продължителен петчасов разговор. Част от показанията му обаче изтичат в медиите ден по-късно, включително с неговото име. От МВР не са предоставили отговори на поставените въпроси. Actualno.com получи информация от свои източници за сигнала на Валери, която потвърждава изнесеното от колегите от Bird.bg, и също отправи въпроси към ГДБОП и ДАНС.

Твърдения за сексуални посегателства и секта

Валери твърди, че сексуалните отношения с Калушев са започнали, когато е бил на 15 години. "Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото", казва Валери. По думите му контактите са били представяни като част от духовно израстване и са започнали след разговори за сексуалността и хипнотерапевтични сеанси.

Мъжът определя общността около Калушев като "секта". "За мен това определено е секта", заявява той. Даренията в нея били наричани "приношения", а според разказа му семейството му е дарило над един милион лева (бащата на Валери също се казва Валери и е инженер, основател и собственик на голяма компания). "Всеки, каквото имаше, го продаде", твърди Валери, описвайки натиска върху членовете. Средствата по думите му са използвани за имоти и лодка в Мексико.

Той говори и за страх. "Аз се страхувах от него... може би дори за живота си", признава Валери. Опасявал се е и информацията да не достигне до майка му, която според него е била близка с Калушев. В публично интервю тя го нарича "морален убиец" на групата.

"Страхувах се"

"Страхувах се това заявление да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя щеше да му каже и той ще вземе мерки за прикриване".

Което и се случва. В интервюто си в "Дневен ред", майка му разказва как Калушев се обръща към нея с думите: "Овладей си сина!". Екипът ни потвърди информацията че през 2022 г. Валери е говорил пред агенти на ГДБОП. Изтичат и показанията му пред МВР от 4 февруари, като той разпознава точни формулировки от това, което разказва на полицията. Не разполага с никакви документи или номер на преписка, които да потвърдят, че който и да е от разпитите в действителност се е случил. Някои от разговорите обаче се случват пред свидетели.

Попадането в "сектата"

Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим, както заяви майка му София.

"Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така", каза той.

По думите на Валери, майка му му е предлагала да го запознае с Ивайло Калушев още когато е на около 12 години. Тогава обаче детето не проявява интерес. Няколко години по-късно, обаче, той се оказва едно от първите деца, заживели в компанията на самопровъзгласилия се гуру. Претекстът при всички е сходен: детето да бъде "спасено" от лоши навици и среда.

Сексуалните взаимоотношения на тийнейджъра с Калушев започват още в Краево, малко село в Софийска област, където той живее с гуруто и най-приближените му – Невена Илиева и Деян Илиев. Към момента и двамата не са говорили публично. За Невена Илиева се знае много малко, може да бъде видяна на снимки от Мексико във Фейсбук, а според различни източници, както и според вече закрития сайт на движението на духовната общност Skydharma, Илиев е един от най-близките хора на Калушев и негова дясна ръка.

По спомени на Валери, тогава той е бил на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата. Тук стои въпросът дали тези кадри са били разпространявани?

Според младия мъж, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.

"Мен ме беше много срам и винаги гледах да го прикривам, докато на него [Калушев], като че ли не му пукаше толкова. Според мен те може би са знаели", каза той.

"Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото е да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това", сподели още бившият "ученик".

Дарения за над милион лева

Според Валери, семейството му е закупило къщата а Краево, където около половин година живее с Калушев и хората от най-близкия му кръг. Семейството му, което има успешен бизнес, прави многобройни дарения, които в общността се наричат "приношения", с които закупуват лодка и имоти в Мексико. Майка му София също призна, че е била сред донорите на Калушев. По думите на Валери, семейството му е дарило над един милион лева на Калушев и приятелите му. Когато младежът навършва 18 години, пътува до България, за да източи спестовните сметки, заделени за образованието му.

Склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да "допринесат". "Всеки, каквото имаше, го продаде", разказа Валери.

"За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно".

Той и не отрича, че Калушев е бил изключително добър спелеолог и гмуркач, но смята, че около бизнес успехите на "сектата" е бил "раздут балон".

"Заблудата винаги е била че дейността на Diving Mexico e изключително успешна и се изкарват пари… Истината е, че тогава не правехме кой знае какви курсове, особено за хора извън близката общност. Реалните клиенти, които сме имали, като изключим разни българи които са идвали покрай спиритуалното или планинските кръгове или други хора, които са идвали на гости… се броят на пръсти", категоричен е младият мъж.

В Мексико "сектата" не се е занимавала с природозащитна дейност. Валери си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект.

"Аз лично ги горих на клада", заяви той.

Влечение към оръжия

Валери си спомня, че още в къщата в Краево е виждал оръжия, скрити в тайници.

"Когато го попитах [Калушев] за тези оръжия, той каза, че те са със заличен номер. Аз тогава не разбрах какво значи това. Той каза: за защита".

"Бих казал, че винаги е имал едно увличане към техника, оръжия и този тип неща. Като цяло доста неща тогава са ми правели впечатление, които сега си ги обяснявам с това рейнджърство, в което е прераснало", коментира той.

Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент той е почнал да се самонаранява.

"Но конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми светла лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък.", споделя бившият "ученик".

По негови спомени, "ламата" му отговаря, че на детето "ще му се помогне" и го обвинява в ревност. "Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той [Николай Златков] много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се случвало същото, като с мен.", казва той.

"За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство", категоричен е мъжът.

Днес Валери води пълноценен живот, има постоянна работа и приятелка. Според разказа му, през 2025 г. с него се свързва и бащата на полубрата на Николай Златков, който се притеснява за второ си дете, също изпратено в хижата в Петрохан. Двамата водят комуникация онлайн, която екипът ни видя, и Валери свързва притесненият родител с органите на реда.

"Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности”, каза той.