ООН оказва натиск върху Русия: Забранено е от международното право!

ООН призова Русия да "прекрати незабавно" ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, оставили цели градове на тъмно и без отопление посред зима и припомни, че "атаките срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното право".

"Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление", посочи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам.

"Нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари", добави той, цитиран от Франс прес.

