12 февруари 2026, 14:43 часа 494 прочитания 0 коментара
ООН оказва натиск върху Русия: Забранено е от международното право!

ООН призова Русия да "прекрати незабавно" ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, оставили цели градове на тъмно и без отопление посред зима и припомни, че "атаките срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното право".

"Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление", посочи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам.

"Нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари", добави той, цитиран от Франс прес.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
