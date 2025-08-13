Трябва ли да отрежете прецъфтелите цветове на розите си?

Какво да правим с розите, след като цветята спрат да цъфтят

Розите са едни от най-популярните растения в градината благодарение на красивите си цветове и нежния си аромат. Но след като цветовете увехнат, храстът не е много привлекателен. Разговаряхме с експерт, за да разберем дали трябва да режем розите, след като цветовете увехнат, и как най-добре да се грижим за тези прекрасни растения.

Трябва ли да отрежете розите, ако цветята умрат?

Премахването на прецъфтелите цветове от растенията помага да се пренасочи енергията на растението от поддържането на тези умиращи цветове към друго производство на листа и цветове и общ растеж. Розите не са изключение.

„Съвременните рози, като хибридните чайни рози , грандифлорите и флорибундите , трябва да бъдат безцветни, за да се пести енергия и да се насърчи повторният цъфтеж“, казва експертът по градинарство Аарън Щайл.

Ако вашият розов храст е в първата си година на растеж, отстранете избледнелите цветове точно над горната гроздова китка с 3 листа. Не режете или подрязвайте по-агресивно, защото растението се нуждае от достатъчно листа, за да произвежда храна. Утвърдените рози могат да бъдат по-агресивно обезцветени.

Късните летни цветове трябва да се оставят, за да може розата да развие шипки или да даде плодове. Развитието на шипките забавя растежа на растението и помага за подготовката му за зимата.

Как да режем рози

Когато премахвате прецъфтелите цветове, използвайте ръчни ножици и отрежете около 1,25 см над листата.

Режете под ъгъл от 45°, така че водата от пръскачките или дъждовната вода да се стича от издънката. Правият разрез може да задържа вода, което позволява на бактерии или гъбички да се развиват.

При отрязване на утвърдени рози , стъблото трябва да се отреже до 5-листно листо. Винаги се опитвайте да запазите поне два 5-листни листа на всеки розов издънка.

Късното лято е подходящо време и за селективно оформяне на розовите храсти и премахване на нежелани издънки. Розите често имат издънки , които растат от коренището на розовото растение.

След като отрежете розите, изгребете или съберете изрезките, за да предотвратите болести.

Защо вашите розови цветове умрат

Ако цветовете на розите ви сякаш умират по-бързо от необходимото, има няколко фактора, които биха могли да са причината за това. С някои промени в градинарските ви навици, те могат да бъдат коригирани, така че розите ви да процъфтяват.

Неправилно поливане. Както прекомерното, така и недополиването могат да стресират розите, причинявайки им твърде бърза загуба на цветове.

Лоши почвени условия. Розите се нуждаят от богата на хранителни вещества, добре дренирана почва за здравословен растеж.

Неправилно торене. Твърде малкото торене намалява производството на цветове, а използването на тор с високо съдържание на азот води до прекомерна листна маса и по-малко цъфтеж.

Вредители и болести по растенията. Листни въшки, паякообразни акари, черни петна или брашнеста мана могат да отслабят розите и да попречат на цъфтежа.

Стрес от времето. Прекомерните периоди на дъжд и високи или ниски температури могат да доведат до бързо загиване на розовите цветове.

След като розите спрат да цъфтят в края на лятото, поливайте растенията редовно и добавете слой мулч, за да задържите влагата и да защитите растенията по време на по-ниските температури. Най-доброто време за резитба на розите е между края на зимата и началото на пролетта, преди да започнат да се появяват цветовете.

Подрязвайте розите под ъгъл от 45º над пъпката, наклонени надолу от противоположната страна на стъблото спрямо окото. Отстранете всички клонки, които са по-тънки от молив, клоните, които се пресичат, и всички мъртви или болни клони.

Крайната цел е да се поддържа V-образна формация – или форма на ваза – с няколко, равномерно разположени основни пръчки, които поникват от земята. Новите рози трябва да се подрязват леко през първата им година, тъй като това позволява възможно най-здравословен растеж.