28 ноември 2025, 19:50 часа 484 прочитания 0 коментара
"Космическо ниво": Илиана Раева коментира успехите на българската художествена гимнастика

Легендата на българската художествена гимнастика, понастоящем президент на федерацията, Илиана Раева коментира нивото на родните грации на световната сцена. Тя даде интервю в предаването "На фокус" по Нова телевизия, в което даде свето мнение за развитието на спорта, сподели някои съкровени моменти от своята спортна кариера и посочи какъв е истинският смисъл за нея. Тя не пропусна да отбележи, че във всичките тези моменти най-голямата ѝ опора е бил нейният съпруг - мажоритарният собственик на футболния клуб Левски Наско Сираков.

 

Раева е категорична, че българската художествена е сред водещите сили в света. През последните години родните грации са завоювали стотици медали, сред които злато и бронз от олимпийските игри: "Победите на художествената гимнастика са много големи. Те са на световно, космическо ниво. Толкова са силни нашите момичета. Години вече държим този висок стандарт и сме сред най-добрите в света." След това Раева разказа кои моменти от активната ѝ кариера ще помни винаги. Незабравим момент за нея остава първенството в Лондон, когато е едва на 16 години:

"Изиграх едно от най-силните си съчетания с бухалки. Залата беше около 10 000 души, англичаните буквално полудяха - това беше магически момент и спечелих медал, който никога няма да забравя. Никога не съм усещала трудност по време на състезание. Аз обичах да се състезавам, да чувствам енергията на публиката. Когато печеля, не плача - просто съм щастлива."

Вече приключила с активната си кариера, Раева се отдава на треньорската кариера, а впоследствие застава начело на Българската федерация по художествена гимнастика. Тя вече преживява емоциите по много различен начин, когато гледа отстрани, а не е под светлините на прожекторите: "Много повече боледувам за другите, тревожа се за тях и давам от себе си. Аз съм състезателка по душа, но като треньор научих колко е важно да предаваш опита и страстта си на следващите поколения." 

Накрая Раева каза какъв е смисълът на това, което прави. За нея спортът отдавна вече е нещо, много повече от просто медали: "Тренировките, състезанията, победите и пораженията – всичко това е част от моя живот. Спортът ми даде дисциплина, радост и възможността да вдъхновявам нови поколения." Тя е убедена, че на българските грации им предстоят нови върхове.

