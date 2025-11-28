Съединените американски щати са готови да признаят контрола на Русия над полуостров Крим и други окупирани украински територии, за да се сключи споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Британското издание The Telegraph е научило, че президентът Доналд Тръмп е изпратил своя пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър да направят директно предложение на диктатора Владимир Путин в Москва. Кремъл вече потвърди визита на Уиткоф следващата седмица, а посочи също, че Русия е получила актуализираната версия на мирния проектодоговор.

САЩ не се интересуват от позицията на Европа

Планът за признаване на окупираните земи, който нарушава дипломатическата конвенция на САЩ, вероятно ще бъде реализиран въпреки опасенията на европейските съюзници на Украйна, твърди медията и цитира свой добре информиран източник: "Става все по-ясно, че американците не се интересуват от европейската позиция. Те казват, че европейците могат да правят, каквото си искат".

Има и други натрупани данни, които сочат това - например новината в The New York Times, че германският канцлер Фридрих Мерц е разбрал от медиите за първоначалната версия на мирния план на САЩ, сочен като предложение за капитулация на Украйна. Също така висш служител на ЕС казва пред Politico, че Вашингтон крие и новата, преработена след дискусиите с Киев в Женева версия на проекта.

"Де юре" или "де факто" САЩ ще признаят окупираните земи за руски

На 27 ноември Путин заяви, че юридическото признаване от Вашингтон на Крим и регионите Донецк и Луганск като руска територия ще бъде един от ключовите въпроси в преговорите по мирния план на американския президент.

Първоначалният план, формулиран от Уиткоф след дискусии с руските официални лица Кирил Дмитриев и Юрий Ушаков, предлагаше „де факто“ признаване от страна на Америка на Крим и двете източни области в Донбас - Донецка и Луганска.

Снимка: Getty Images

Стратегията предлагаше също „де факто“ признаване на контролираните от Русия територии зад линията на контакт в украинските области Херсон и Запорожие след всяко споразумение за прекратяване на огъня.

В Женева украински и американски представители са договорили нов, 19-точков план, за който се твърди, че е по-малко благоприятен за Москва. Многобройни източници обаче предполагат, че американските предложения за признаване на окупираните земи са останали част от стратегията.

Украйна не може да бъде принудена да признае руски контрол над собствена територия

Киев няма да бъде принуден да признае контрола на Русия над териториите, които тя незаконно е анексирала от 2014 г. насам. Украинската конституция не позволява на никой президент или правителство да отстъпва територия, без първо да постави въпроса на гласуване в национален референдум.

Андрий Ермак, ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, и съветникът по националната сигурност Рустем Умеров, трябваше да отлетят за Флорида, за да се срещнат с американски официални лица в курорта „Мар-а-Лаго“ на Доналд Тръмп през уикенда.

В ново интервю за The Atlantic Ермак, който преговаряше с американците по последния мирен план, заяви: „Днес нито един разумно мислещ човек не би подписал документ за отстъпване на територия. Докато Зеленски е президент, никой не трябва да разчита, че ще отстъпим територия. Той няма да подпише отстъпване на територия. Конституцията го забранява. Никой не може да направи това, освен ако не иска да наруши украинската конституция и да се обърне срещу украинския народ".

Последната оферта на Щатите оставя празни места за най-спорните въпроси, включително окончателните териториални отстъпки, които ще бъдат попълнени едва след лични преговори между Зеленски и Тръмп. Украинският президент все още не е обявил кога ще пътува до Вашингтон или Флорида, за да се срещне с американския си колега.

Явното предложение на Вашингтон за признаване на окупираните земи предизвика загриженост сред европейските съюзници, които не искат прекрояване на границите със сила. Европейското контрапредложение към първоначалния 28-точков план не съдържаше елемент за признаване на руския контрол над украинска територия. "Териториалните въпроси ще бъдат обсъдени и решени след пълно и безусловно прекратяване на огъня", пишеше в документа.

Снимка: Getty Images

Отклонение от американската политика

Досега САЩ и Европа отказваха да признаят контрола на Русия над Крим - полуострова, който Путин незаконно анексира през 2014 г.

Новите предложения на Щатите биха означавали отклонение от дипломатическата конвенция на Вашингтон да предлага легитимност на откраднати територии, което е благоприятно за агресорската държава.

В нов документ за националната стратегия за сигурност, публикуван от Кремъл, Путин обещава да интегрира окупираните територии на Украйна в руската система в рамките на десетилетие. Москва обяви анексирането на Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие през септември 2022 г., въпреки че така и не успява да завладее напълно украинските земи: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО).

Продължаващият натиск на Кремъл за контрол над областите показва, че Путин нито веднъж не е обмислял да направи отстъпки, за да сложи край на войната в Украйна.

Последните разкрития ще засилят и опасенията в Европа, че Вашингтон ще наложи на Киев споразумение за прекратяване на войната, което не е оптимално за украинците, пише The Telegraph.

През последните дни изтекли телефонни разговори показаха, че главният преговарящ на Тръмп - Стив Уиткоф - е инструктирал руски служители как да се домогнат до Белия дом. Изтеклите разговори с руските преговарящи се отнасят до необходимостта Украйна да се откаже от Донецк. Експерти по отворени източници на информация предполагат, че европейска агенция може да е разкрила тези данни, за да покаже разцъфтяващите отношения между Стив Уиткоф и Кремъл. Има обаче и версии за украинско участие в теча, или за агенти на ЦРУ и Агенцията за национална сигурност на САЩ.

Още: Кремъл скочи да брани пратеника на Тръмп. САЩ разделят мира и гаранциите за Украйна, но на каква цена? (ОБЗОР - ВИДЕО)