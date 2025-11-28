Любопитно:

Румънският министър на отбраната подаде оставка

28 ноември 2025, 19:42 часа 146 прочитания 0 коментара
Румънският министър на отбраната подаде оставка

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну подаде оставка. Той взе това решение, след като призна, че в автобиографията си е посочил неверни данни за висшето си образование. Мощяну бе категоричен, че не желае негови "лични грешки" да отклоняват вниманието от работата по гарантиране сигурността на страната от Русия.

Още: Румъния: Слава на Украйна! Подкрепяме териториалната й цялост, включително Крим, и членството й в НАТО

Тази седмица румънската преса разкри, че Мощяну е посочил неверни данни за времето на дипломирането си и в кой университет. Румъния има 650 километра граница с Украйна и често регистрира руски дронове във въздушното си пространство.

Премиерът Илие Боложан благодари на Мощяну за работата му през петте месеца като министър на отбраната и назначи за временно изпълняващ длъжността министъра на икономиката Раду Мирута.

Още: Дрон кръжа в Румъния и изчезна без следа: Епизод от поредната руска въздушна атака в Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Румъния биография оставка новини от Балканите
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес