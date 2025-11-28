Румънският министър на отбраната подаде оставка

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну подаде оставка. Той взе това решение, след като призна, че в автобиографията си е посочил неверни данни за висшето си образование. Мощяну бе категоричен, че не желае негови "лични грешки" да отклоняват вниманието от работата по гарантиране сигурността на страната от Русия.

Тази седмица румънската преса разкри, че Мощяну е посочил неверни данни за времето на дипломирането си и в кой университет. Румъния има 650 километра граница с Украйна и често регистрира руски дронове във въздушното си пространство.

Премиерът Илие Боложан благодари на Мощяну за работата му през петте месеца като министър на отбраната и назначи за временно изпълняващ длъжността министъра на икономиката Раду Мирута.

