НЛО или игра на светкавици: Огненочервен ореол се появи в небето над Италия (СНИМКА)

Впечатляваща нова снимка показва зловещ, подобен на НЛО ореол от червена светлина, който се образува в небето над малко градче в подножието на Италианските Алпи. Изображението силно напомня на друга снимка, направена през март 2023 г., на която се вижда почти идентичен червен пръстен, който за кратко се появява над същото място. Природният фотограф Валтер Биното е заснел и двата пръстена над Посаньо, малко градче с около 2 200 жители в Северна Италия. Последният светещ ореол е заснет на 17 ноември, около 22:45 ч. местно време, и изглежда леко по-слаб от този отпреди две години и половина.

ieri sera un potente fulmine negativo (- 303kA) alle ore 22.43.44 (UTC) in zona Vernazza sulle 5 terre in Liguria, ha... Posted by Valter Binotto on Monday, November 17, 2025

Червените пръстени всъщност са примери за рядко явление, свързано с мълнии, наречено "излъчване на светлина и много нискочестотни смущения поради източници на електромагнитни импулси" (ELVEs), което се появява по време на особено интензивни бури, съобщава Spaceweather.com, цитирани от Live Science. Хората рядко забелязват ELVEs, защото те са почти невидими с просто око. Те проблясват в небето за около една хилядна от секундата - около 100 пъти по-бързо от мигането на очите. Затова фотографи като Биното трябва или да имат голям късмет, или да използват специални устройства, прикрепени към камерите си, за да ги заснемат.

Какво представлява явлението?

ELVEs се образуват, когато мощни мълнии изстрелват електромагнитни импулси (EMP) към космоса, където те се сблъскват с йоносферата — йонизираната част на горната атмосфера, простираща се на височина между 50 и 400 мили (80–644 км) над земята. Там те възбуждат молекулите на азота, които за кратко излъчват червена светлина, подобно на формирането на северното сияние. (Въпреки това червеното сияние в северното сияние се дължи на кислород, а не на азот.)

"Червеният пръстен маркира мястото, където EMP удря йоносферата на Земята", каза Биното пред Spaceweather.com. В този случай EMP е генериран от мълния с електрически ток приблизително 303 килоампера, което е "между 10 и 30 пъти повече от средното разреждане при гръмотевична буря", добави той.

Като се има предвид рядкостта на ELVEs, които бяха открити едва през 90-те години на миналия век от снимки, направени от космическите совалки на NASA, може да се запитате какво толкова специално има в Посаньо, че тези пръстени се появяват там толкова често. Отговорът е: нищо. Всъщност тези снимки са просто резултат от уменията и опита на Биното в заснемането на ELVEs, и е чисто съвпадение, че той ги е направил и двете от едно и също място.

ELVEs са огромни и се появяват високо в атмосферата, което обърква, че могат да бъдат заснети от всяко място в радиус от стотици мили. В последната снимка, например, ELVE е резултат от буря край град Вернаца, на около 185 мили (300 км) южно от Посаньо. Пръстенът от 2023 г. е предизвикан от буря край Анкона, на около 174 мили (280 км) югоизточно от северния град. Последният червен ореол вероятно е имал диаметър около 125 мили (200 км) и се е появил на височина около 60 мили (100 км) над земята, според Spaceweather.com.

ELVEs са само едно от няколко редки оптични явления, които се групират под общото наименование "транзиторни светлинни явления" (TLEs) и всички те са свързани с определени видове мълнии. Други TLEs включват червените "медузовидни" светлинни форми, съставени от зигзагообразни плазмени нишки, които прелитат през йоносферата, и изстрелващите се нагоре "гигантски струи" — високи сини светлини, които често могат да се видят от космоса.

Електрическите полета на ELVEs също могат да действат като ускорители на частици, създавайки рентгенови лъчи, релятивистични електрони и „земни гама-лъчи“ (terrestrial gamma ray flashes), според Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA). Тези вторични ефекти не представляват риск за хората на земята, но са от голям интерес за учените, които могат да ги използват като индиректен метод за изучаване на мощни космически лъчи. Все пак не е ясно дали ELVEs, заснети от Биното, са предизвикали някой от тези ефекти.