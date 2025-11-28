Арне Слот трябва да извади голямата звезда на Ливърпул от състава си, ако иска да се върне към победите

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот трябва да извади Мохамед Салах от състава! В това бе категоричен бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни. Съботната загуба с 3:0 у дома от Нотингам Форест беше поредният мач, в който египтянинът, който е отбелязал пет пъти през този сезон, не успя да отбележи гол или да даде асистенция. По тази причина Салах е подложен на сериозни критики. Шампионите загубиха шест от последните си седем мача във Висшата лига и се смъкнаха на 11-то място в класирането.

Рууни със сериозни критики по адрес на Салах

Салах не успя да достигне висотите от миналия сезон, когато беше избран за "играч на годината", след като оглави класациите за голове и асистенции. По тази причина Рууни смята, че египтянинът не работи достатъчно усилено, за да помогне на отбора си. Бившият капитан на Англия и Манчестър смята, че изваждането на Салах от състава ще изпрати сериозно послание към останалите провалили се играчи на Слот. "Ако бях на мястото на Слот, бих взел голямо решение, което да разтърси отбора", заяви Рууни в последния епизод на подкаста си. "Салах не помага в защита. Ако си от новите играчи, които седят на пейката, и виждаш как той не тича… И да, той е клубна легенда, направил е много за клуба, но какво послание изпраща това към останалите?"

Салах стана първият играч в историята на Висшата лига, който завърши сезона с най-много голове и асистенции и спечели наградата за най-добър играч на сезона. Неговата блестяща форма съвпадна с успешния първи сезон на Слот, който доведе Ливърпул до титлата, след като наследи Юрген Клоп. От началото на новата кампания обаче няма и следа от отбора, който покори Англия преди месеци. Въпреки пристигането на рекордните попълнения в лицето на Александър Исак и Флориан Вирц, мърсисайдци губят поредни мачове и са по-близо до зоната на изпадащите, отколкото до върха.

"Те преживяват труден период, нали?", добави петкратният шампион на Висшата лига Рууни. "Вероятно трябва да се погледне ефектът от това, което за съжаление се случи с Жота. Какъв ефект има това върху играчите, защото те са негови съотборници? Това със сигурност трябва да има ефект. Но това не е извинение за това, че не се борят и не се справят."

