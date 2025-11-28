Един от най-близките до Путин му е оставил две писма с критики за войната в Украйна

Руското разследващо опозиционно издание "Агентство" разкри нови подробности относно оставката на Дмитрий Козак като заместник-началник на президентската администрация на Руската федерация през септември. Преди уволнението си той е написал писмо до Владимир Путин, критикуващо руската инвация срещу Украйна. Скоро след това е напуснал страната, но редовно се връща у дома, според четирима познати на Козак.

Преди оставката си на 18 септември като заместник-началник на президентската администрация, Дмитрий Козак е подготвил два документа – официално писмо за оставка и лично писмо, адресирано до Путин, според два източника, запознати с обстоятелствата около напускането на Козак (те цитират самия него). В писмото бившият заместник-началник на кабинета е критикувал руската инвазия в Украйна и го е направил по много остър начин, според един от източниците. Самият Козак смята, че демаршът му не е разгневил Путин и дори очаква скоро да го види, според друг източник, който познава Козак от 90-те години на миналия век.

Почти веднага след оставката си Козак започва да пътува често в чужбина – според четири източника той е ходил в Израел. Това обаче няма нищо общо с опасения за собствената му безопасност, според познат на бившия администратор. Той пътува в чужбина, наред с други неща, за медицинско лечение и се връща в Русия, уточнява източникът.

Козак е единственият служител от близкото обкръжение на Владимир Путин, който е осъдил войната, съобщи The New York Times това лято. Според вестника, тази година той е предложил на Путин да се прекратят боевете в Украйна и да се проведат реформи в Русия, които биха засегнали службите за сигурност и съдебната система.

Козак е роден в Кировоградска област на Украинската ССР и е учил в Ленинградския университет. През 90-те години на XX век работи в екипа на кмета на Санкт Петербург Анатолий Собчак, редом с Путин. Путин, след като става министър-председател през 1999 г., назначава Козак за началник на кабинета. Оттогава той е служил като министър, президентски пратеник за Кавказ, вицепремиер и заместник-ръководител на президентската администрация.

Преди руската инвазия в Украйна, Козак е отговарял за отношенията с т.нар. ЛНР (Луганска народна република) и ДНР (Донецка народна република) в Кремъл. Той е участвал в заседанието на Съвета за сигурност на 21 февруари 2022 г., където е бил решаван въпросът за признаването на тези "републики". По време на речта си Козак критикува властта в Украйна, но след това е поискал от Путин разрешение да "отговори на въпроса дали да се анексира Донбас или не". Очевидно последвалите му изказвания са били редактирани. Източници на "Агентство" твърдят, че Козак се е противопоставил на нападението срещу Украйна, както е видно от материала на The New York Times и разследване на Reuters. След това Козак е бил на практика отстранен от въпросите, свързани с Украйна, но не е бил уволнен. Той е отговарял за други региони в чужбина, където Кремъл напоследък е измъчван от неуспехи – проруските кандидати загубиха президентските и парламентарните избори в Молдова, а в Абхазия избухна вътрешнополитическа криза. Поради това надзорът върху тези територии е прехвърлен на друг заместник-ръководител на администрацията на Кремъл, Сергей Кириенко.

