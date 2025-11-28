Били сме в заблуда: Учени пренаписаха историята на домашните котки

В типично котешки стил, котките не са бързали да решат кога и къде да създадат връзки с хората. Според нови научни доказателства, преходът от див ловец към глезен домашен любимец е настъпил много по-късно, отколкото се смяташе досега, и на друго място. Проучване на кости, открити в археологически обекти, сочи, че котките са започнали своята близка връзка с хората едва преди няколко хиляди години, и то в Северна Африка, а не в Леванта, съобщи "Би Би Си".

Повече за откритието

„Те са навсякъде, правим телевизионни програми за тях и те доминират в интернет. Връзката, която имаме с котките днес, е започнала едва преди около 3,5 или 4000 години, а не преди 10 000 години, както се смяташе“, заяви проф. Грегър Ларсън от Оксфордския университет.

Още: Проучване: Стопаните на котки са изправени пред висок риск от шизофрения

Всички съвременни котки произлизат от един и същ вид – африканската дива котка. Как, къде и кога са загубили си инстинкт и са развили близки връзки с хората отдавна е загадка за учените.

За да разгадаят мистерията, изследователите анализирали ДНК от котешки кости, открити в археологически обекти в Европа, Северна Африка и Анатолия. Те датирали костите, анализирали ДНК и я сравнили с генофонда на съвременните котки. Новите доказателства показват, че опитомяването на котките не е започнало в зората на земеделието – в Леванта. Вместо това, то се е случило няколко хилядолетия по-късно, някъде в Северна Африка.

„Вместо да се случи в района, където хората за първи път се заселват и започват да се занимават със земеделие, изглежда, че това е по-скоро египетски феномен“, каза проф. Ларсън.

Това съответства на нашите познания за земята на фараоните като общество, което почитало котките, увековечавайки ги в изкуството и запазвайки ги като мумии.

Кога котките идват в Европа

Още: Защо котките нямат търпение да се напъхат в кутия? Еволюцията ни дава отговорите

След като котките се свързват с хората, те се разпространяват по целия свят, ценени като котки на кораби и борци с вредители. Котките достигат Европа едва преди около 2000 години, много по-късно, отколкото се смяташе досега. Те пътуват из Европа и достигат Великобритания с римляните, а след това започват да се движат на изток по Пътя на коприната към Китай. Днес те се срещат във всички части на света, с изключение на Антарктида.

В нов обрат учените открили, че диви котки са живели известно време с хората в Китай много преди появата на домашните котки. Тези съперничещи си котки са били леопардови котки – малки диви котки с петна, подобни на леопардови, които са живели в човешки селища в Китай в продължение на около 3500 години. Ранните отношения между хората и леопардовите котки са били по същество „коменсални“, при които двата вида са живели един до друг без да си навредят, посочи проф. Шу-Джин Луо от Пекинския университет.

„Леопардовите котки са се възползвали от това, че са живели близо до хората, докато хората не са били засегнати или дори са ги приветствали като естествени ловци на вредители“, обясни тя.

Леопардовите котки не са били опитомени и продължават да живеят в дивата природа в цяла Азия. Любопитно е, че наскоро те са били кръстосани с домашни котки, за да се получат бенгалски котки, признати за нова порода през 80-те години на миналия век.

Още: Получавате важен знак: Какво означава, когато бяла котка пресече пътя ви?

Изследването е публикувано в списанията Science и Cell Genomics.

Източник: БГНЕС