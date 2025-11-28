Владимир Путин подписа закон, с който изменя данъчното законодателство в Русия. Основната причина, макар Кремъл да не я признава официално, е необходимостта от пари заради войната в Украйна. С новия закон от 1 януари 2026 година се вдигат ставките на някои от основните налози в страната.

Какво се променя?

От 1 януари, 2026 година влиза в сила 22% ДДС, вместо досегашните 20%, по-голяма данъчна тежест за руския бизнес и нов данък - "технологичен", върху вносната електроника. Приета е и стъпаловидна система, съгласно която все повече компании ще плащат ДДС - в рамките на следващите 3 години.

Още: За да закърпи бюджета: Русия започна да разпродава златните си резерви

ДДС няма да е 22% за всичко - има списък със стоки, които ще бъдат облагани с 10 на сто данък добавена стойност. Става въпрос за:

Основни хранителни продукти

Лекарства и медицински изделия

Детски стоки

Периодични издания и книги

Разплодни животни

Само че млечни продукти, в които има заместители, няма да влизат в списъка с облекчен ДДС. И още – компании, работещи по концесионни споразумения на опростената данъчна система (ОДС) в сектора на комуналните услуги в малки градове (с по-малко от 100 000 жители), ще бъдат облагани с намалени ставки на ДДС от 5% и 7% за съоръжения за отопление, водоснабдяване и канализация. Освобождаване от ДДС се прилага за организации, които са загубили статута си на регионални оператори за управление на твърди битови отпадъци, но продължават да изпълняват функциите си, както и за продажбата на напитки, съдържащи захар, от обществени организации за хора с увреждания.

Още: САЩ ни изпращаха хуманитарна помощ през 90-те, за да ни унищожат икономиката: Съветът на Руската федерация

Обаче, считано от 2026 г., предприятията с приходи от 20 милиона рубли или повече ще бъдат задължени да плащат ДДС; считано от 2027 г. - тези с приходи от 15 милиона рубли или повече; и от 2028 г. - тези с приходи от 10 милиона рубли или повече.

Още: По-високи данъци и акцизи, огромни разходи за отбрана: Внесоха проектобюджета на Русия

Към законопроекта на второ четене беше добавен и "технологичен налог" за продавачите на електроника (на първия етап лаптопи, смартфони и осветителни тела). Планира се набраните средства да бъдат използвани за подкрепа и по-нататъшно развитие на тази индустрия. Това може да доведе до по-високи цени на електрониката в Русия.

Защо е всичко това?

Догодина Руската федерация е предвидила да изхарчи 13 трилиона рубли за войната си в Украйна и още 4 трилиона за други агенции по сигурността т.е. пак косвено пари за войната. Прогнозата е бюджетният дефицит да е 3,5 трилиона рубли, сега обаче е 5,7 трилиона.

Още: Думата прие по-високи данъци, за да има пари за войната в Украйна