Войната в Украйна:

"Авангард" или "Сармат" - все на сарми: Взрив и парчета навсякъде при тест на ракета в Русия (ВИДЕО)

28 ноември 2025, 19:34 часа 260 прочитания 2 коментара
"Авангард" или "Сармат" - все на сарми: Взрив и парчета навсякъде при тест на ракета в Русия (ВИДЕО)

Опит за изстрелване на руска ракета беше заснет на видео от очевидци - тестът се оказа неуспешен, а снимащите не скриват подигравателното си отношение. От заснетото видео се вижда, че ракетата буквално прави обратен завой и се взривява във въздуха.

Още: Ядрената "Сармат" на Путин не може без украински инженери

Изпитанието е проведено в района на град Ясни, близо до Оренбург. В Ясни се намират космодрум и база на ракетните войски на Руската федерация. Това е една от 11-те площадки в Русия, от които могат да се изстрелват далекобойни наземни ракети, включително такива, въоръжени с ядрени бойни глави.

Анализатори от украинското специализирано издание Defense Express пишат, че този цвят на дима след експлозия е типичен само за ракети, използващи токсични горива – амил и хептил. Сред тях е и "Сармат" - едно от оръжията-гордост на руския диктатор Владимир Путин, което на теория е способно да носи ядрена бойна глава. И Путин, а и висши руски военни, говореха, че ракетата ще е в бойна готовност до 2022 година - и досега това не се е случило. 13-та ракетна дивизия на Руската федерация, за която е планирано да бъде превъоръжена с ракети "Сармат", също е разположена в Ясни - Още: Лъжа след лъжа: Ядрените хвалби на Путин преди "Буревестник" и "Посейдон" - със "Сармат"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преди днешния неуспех, "Сармат" се взриви и в силоз на космодрума Плесецк. Тъй като за днес нямаше обявени изстрелвания на ракети за Космоса, анализатори предполагат, че кадрите показват изпитание на "Сармат", което може да е било преместено на тази тестова площадка след неуспешното изстрелване - Още: Пак и пак: Руска ядрена ракета "Сармат" се взриви при тест (СНИМКИ)

Друга теория от украински OSINT анализатори е, че кадрите може да показват изстрелването на междуконтинентална балистична ракета УР-100Н с ракетна установка "Авангард".

Службите за спешна помощ преди това заявиха пред местните медии, че няма заплаха за жителите. За всички други въпроси те препоръчаха да бъде потърсено руското военно министерство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
междуконтинентална ракета Сармат Авангард междуконтинентални балистични ракети
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес