"Авангард" или "Сармат" - все на сарми: Взрив и парчета навсякъде при тест на ракета в Русия (ВИДЕО)

Опит за изстрелване на руска ракета беше заснет на видео от очевидци - тестът се оказа неуспешен, а снимащите не скриват подигравателното си отношение. От заснетото видео се вижда, че ракетата буквално прави обратен завой и се взривява във въздуха.

Още: Ядрената "Сармат" на Путин не може без украински инженери

Today Russia attempted a ground‑based missile launch from the “Yasny” test range near Orenburg, but the launch failed. pic.twitter.com/JiQCNbR97l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2025

Изпитанието е проведено в района на град Ясни, близо до Оренбург. В Ясни се намират космодрум и база на ракетните войски на Руската федерация. Това е една от 11-те площадки в Русия, от които могат да се изстрелват далекобойни наземни ракети, включително такива, въоръжени с ядрени бойни глави.

Анализатори от украинското специализирано издание Defense Express пишат, че този цвят на дима след експлозия е типичен само за ракети, използващи токсични горива – амил и хептил. Сред тях е и "Сармат" - едно от оръжията-гордост на руския диктатор Владимир Путин, което на теория е способно да носи ядрена бойна глава. И Путин, а и висши руски военни, говореха, че ракетата ще е в бойна готовност до 2022 година - и досега това не се е случило. 13-та ракетна дивизия на Руската федерация, за която е планирано да бъде превъоръжена с ракети "Сармат", също е разположена в Ясни - Още: Лъжа след лъжа: Ядрените хвалби на Путин преди "Буревестник" и "Посейдон" - със "Сармат"

Преди днешния неуспех, "Сармат" се взриви и в силоз на космодрума Плесецк. Тъй като за днес нямаше обявени изстрелвания на ракети за Космоса, анализатори предполагат, че кадрите показват изпитание на "Сармат", което може да е било преместено на тази тестова площадка след неуспешното изстрелване - Още: Пак и пак: Руска ядрена ракета "Сармат" се взриви при тест (СНИМКИ)

Друга теория от украински OSINT анализатори е, че кадрите може да показват изстрелването на междуконтинентална балистична ракета УР-100Н с ракетна установка "Авангард".

Службите за спешна помощ преди това заявиха пред местните медии, че няма заплаха за жителите. За всички други въпроси те препоръчаха да бъде потърсено руското военно министерство.