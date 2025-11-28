Танкер гори край бреговете на Босфора: Част от "руския сенчест флот" ли е? (ВИДЕО)

За експлозия и последвал пожар в машинното отделение на танкер в Черно море северно от Босфора съобщава корабната агенция Tribeca, цитирана от Ройтерс. Танкерът „Кайрос“ (Kairos), който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от пролива, когато се е случил инцидентът. Според информацията корабът е без товар.

The video reportedly shows a tanker on fire off the Turkish coast, likely part of Russia’s shadow fleet, damaged by so-called "external impact". https://t.co/8P7IwhUkLX pic.twitter.com/d2gcWwlD9e — WarTranslated (@wartranslated) November 28, 2025

Корабната агенция съобщава, че е възможно корабът да се е натъкнал на мина и да се намира в състояние на опасност от потъване. Към мястото са изпратени влекачи и съдове на бреговата охрана. Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.

В редица издания обаче се появиха съмнения, че танкерът може да е част от т.нар. „руски сенчест флот“, с който Москва изнася петрол, заобикаляйки санкциите. За момента е ясно, че корабът се е връщал към Новоросийск, след като е извършил курс до Парадип в Индия. Според агенция Блумбърг, корабът е обект на санкции от страна на Европейския съюз и от Обединеното кралство, но не и от САЩ. Показателно е и пестеливото отразяване на случая в руските медии.