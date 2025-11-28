Войната в Украйна:

Насред корупционния скандал: Андрий Ермак подаде оставка като началник на кабинета "Зеленски"

28 ноември 2025, 18:37 часа 332 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че началникът на кабинета му - Андрий Ермак, е подал оставката си на фона на корупционния скандал в Украйна. Припомняме, че по-рано днес антикорупционното бюро претърси дома на Ермак, а той заяви, че сътрудничи напълно на разследващите.

Впоследствие Ермак потвърди в Telegram, като написа: "Днес НАБУ и САП наистина провеждат процедурни действия в дома ми. Разследващите не срещат никакви пречки. Те получиха пълен достъп до апартамента, а адвокатите ми са на място и сътрудничат на правоохранителните органи. Аз съдействам изцяло".

Междувременно кореспондентът на Financial Times в Киев Кристофър Милър съобщи, че претърсванията са свързани с операция „Мидас“ – мащабното разследване на корупция в украинския енергиен сектор.

На 25 ноември директорът на НАБУ Семен Кривонос изрази убеждението си, че разследването по делото „Мидас“ ще се разшири и ще възникнат нови подозрения.

Ролята на Ермак в корупционния скандал

Името на Ермак бе замесено в скандала с "Енергоатом" от Федир Вениславский - един от депутатите в най-голямата украинска партия "Слуга на народа" (партията на Володимир Зеленски). Той поиска Андрий Ермак да си подаде оставката и потвърди, че в партията има сериозна дискусия за ролята на Ермак в скандала.

На 18 ноември депутати от партията на предишния украински президент Петро Порошенко "Европейска солидарност" блокираха трибуната във Върховната рада с искане за оставката на цялото украинско правителство, защото е заплаха за националната сигурност на Украйна. Така те не позволиха да бъдат приети оставките на правосъдния и на енергийния министър (Светлана Хринчук/Гринчук и Херман Халущенко/Герман Галущенко). Впоследствие обаче блокадата бе преодоляна и двамата министри официално вече не са част от изпълнителната власт.

Скандалът с "Енергоатом"

Припомняме, че разследващите разкриха действия на група външни лица, които са участвали в корупционни практики с официални лица за контрол над държавни институции и дружества. В скандала бе замесен и Тимур Миндич - бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.

На 11 ноември журналисти разкриха имената на всички лица, замесени в разследването за масова корупция в „Енергоатом“. Според проекта „Схеми“ тези, получили уведомления за подозрение, са Тимур Миндич (наричан „Карлсон“ в аудиозаписите, публикувани от НАБУ), бившият съветник на министъра на енергетиката Игор Миронюк („Ракета“), изпълнителният директор по сигурността на „Енергоатом“ Дмитро Басов („Тенор“), Александър Цукерман („Шугърмен“), Игор Фурсенко („Решик“), Леся Устименко и Людмила Зорина. Петима души от списъка със заподозрени бяха задържани. Двама – Миндич и Цукерман – са напуснали Украйна.

Басов, Миронюк, Фурсенко, Устименко и Зорина бяха задържани под стража с възможност за освобождаване под гаранция. По-късно стана ясно, че Върховният антикорупционен съд е освободил под гаранция Леся Устименко и Людмила Зорина - служители в "бекофиса", замесени в схемата за пране на пари на „Енергоатом“.

На 13 ноември президентът Володимир Зеленски приведе в действие решението на Съвета за национална сигурност и отбрана за налагане на санкции срещу Тимур Миндич, който е съсобственик на продуцентското студио „Квартал-95“, и неговия сътрудник - бизнесмена Александър Цукерман.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
