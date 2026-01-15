Трябва ли да поливаме дървета през зимата?

До зимата повечето растения в градината са заспивали за сезона. Но някои дървета все още показват красотата си с вечнозелената си зеленина , което повдига въпроса дали е необходимо зимно поливане. Въпреки че нуждите от поливане на дърветата до голяма степен зависят от времето, има случаи, когато допълнителното напояване е полезно. За да поддържате растенията си здрави през най-студените месеци на годината, се консултирахме с експерти по градинарство, които споделиха своите съвети кога (и кога не) да поливате дърветата през зимата.

Какво да направите през октомври, за да подготвите овощните си дървета за зимата

Трябва ли да поливате дървета през зимата?

Въпреки че повечето дървета са в латентно състояние през зимата, те все още могат да губят вода от тъканите си. „Широколистните вечнозелени и иглолистните вечнозелени дървета (борове, смърчове, туи, хвойни и др.) могат да отделят малки количества вода от листата си, особено в дни, когато може да е сравнително топло и слънчево“, казва Андрю Бънтинг, вицепрезидент по градинарство в Пенсилванското градинарско дружество.

Ако есенните и зимните валежи са ниски, здравето на дърветата може да пострада, което води до слаб растеж, изсъхване и повишена податливост на вредители и болести, казва Анкит Сингх, доцент и преподавател по декоративно градинарство в Университета на Мейн. Докато нормалните есенни дни с обилни валежи обикновено са достатъчни, за да преживеят дърветата зимата, допълнително напояване може да е необходимо по време на периоди на суша, особено за новозасадени дървета.

Колко често да поливаме широколистни дървета през зимата

Широколистните дървета обикновено се нуждаят от най-малко вода през зимата, защото падат листата си и не се проветряват активно. „В повечето години естествените валежи са достатъчни“, казва Сингх. „Въпреки това, по време на суха зима или суша, обилното поливане веднъж на всеки четири до шест седмици (ако земята не е замръзнала) може да бъде полезно, особено за млади или наскоро засадени дървета.“

Колко често да поливаме вечнозелени растения през зимата

Вечнозелените дървета се нуждаят от влажна почва, тъй като продължават да губят вода от листата си, дори когато навън е студено. Понякога нормалните валежи са достатъчни, но по време на периоди на суша може да се наложи допълнително напояване.

Иглолистни дървета

Иглолистните вечнозелени дървета се нуждаят от повече вода от широколистните дървета през зимата, защото листата им продължават да се проветряват през студените месеци, казва Деймън Абди, доцент по ландшафтно градинарство в Агроцентра на Държавния университет на Луизиана. Недостатъчната влага може да доведе до изсъхване на листата, възможно загиване и в екстремни ситуации до смърт, предупреждава Бънтинг. Стремете се да поливате иглолистните вечнозелени дървета около веднъж месечно през зимата, когато температурите са над нулата и почвата не е замръзнала.

Широколистни

Широколистните вечнозелени растения, като например холи, рододендрон и чемшир, са най-податливи на зимен стрес от влага и обикновено изискват малко повече вода от иглолистните вечнозелени. „Листата им продължават да се проветряват и могат да страдат от зимно изгаряне, ако корените не могат да възстановят загубената вода“, казва Сингх. „В сухи зими тези дървета и храсти може да се нуждаят от поливане на всеки три до четири седмици, само когато земята е размразена.“

Кога да поливаме през зимата

Най-доброто време за поливане на дървета през зимата е, когато температурите са поне 4 градуса по Фаренхайт и земята не е замръзнала, за да може водата да попие добре в почвата, казва Абди. Късната сутрин до ранния следобед е идеално време, тъй като това дава време на водата да попие, преди да се установят нощните температури, казва Сингх, добавяйки, че трябва да избягвате поливането, когато се очаква силно замръзване веднага след това.