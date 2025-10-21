Трябва ли да прековаме градината преди зимата?

Кога не бива да копаете градината си, защото това може да причини вреда

Есента е времето, когато градинарите традиционно подготвят почвата за зимата като прекопават градината си.н Но други градинари си задават въпроса дали изобщо трябва да прекопават парцела си през есента или е по-добре да не го правят. Професионалните агрономи дават ясен отговор и той може да изненада дори опитните градинари.

Трябва ли да се прекопае градината преди зимата: Отговорът на експертите

Агрономите обясняват, че прекопаването на градината през зимата има както предимства, така и недостатъци, така че решението зависи от вида на почвата и как тя се обработва през цялата година.

Без копаене на градината през есента - ето какво слагат опитните градинари, за да е рохка и плодородна почвата

Ако почвата е тежка, глинеста или уплътнена, тя трябва да се разрохка през есента, за да се подобри обменът на въздух и влага. Сланата през зимата разбива големи буци пръст, така че през пролетта тя ще стане лека и рохкава.

Ако се борите с вредители и болести, при копаене, ларвите на вредителите и гъбичните спори достигат повърхността, където бързо умират. Следователно, копаенето е естествен и безопасен начин за намаляване на броя на паразитите без химикали. След прибиране на реколтата от култури с дълбоки корени, като моркови, цвекло или картофи, почвата ще бъде уплътнена и трябва да бъде изкопана.

При леки, рохкави или песъчливи почви, тази процедура е по-добре да не се извършва през есента. В такива случаи копаенето нарушава естествената структура на почвата, извлича хранителни вещества и влошава способността ѝ да задържа влага.

Ако практикувате биологично земеделие, трябва да знаете, че дълбокото прекопаване унищожава микроорганизми, червеи и гъбички, които образуват естествен плодороден слой. По-добре е просто да разрохкате горните 5-7 см и да мулчирате с органична материя.

Грешките, които всеки градинар допуска при копаене на градината през есента и те го правят напълно безполезно

Когато в градината растат култури за зелено торене, есенното копаене също не е необходимо. Ако сте засадили синап, ръж или фацелия, не е необходимо да ги прекопавате. Просто ги окосете и ги оставете на повърхността, те ще се превърнат в естествен тор и ще защитят почвата.

Не винаги е необходимо почвата да се прекопава през есента. Ако почвата е тежка или нападната от вредители, прекопайте я. Ако мястото е добре поддържано, леко и плодородно, е по-добре да го оставите да "почине" под слой мулч. Основното е да не се разрушава естествената структура на почвата, защото тя е ключът към продуктивността.

