Трябва ли малините да се подрязват през есента?

Погрешното схващане за вредата от есенната резитба на младите малинови филизи лишава много градинари от част от бъдещата реколта. Реалната полза от тази процедура е много по-значителна, отколкото изглежда на пръв поглед.

Ползи от есенната резитба на малините

Есенната резитба е насочена предимно към подобряване на здравето на храста и подготовката му за зимата. Премахването на двугодишни стъбла, които са дали плодове, освобождава място и светлина за младите издънки.

Младите едногодишни издънки се скъсяват само на върха с около 10-20 сантиметра. Това спира растежа им, помага на дървесината да узрее и повишава устойчивостта на замръзване. Не забравяйте да отрежете всички слаби, тънки или повредени от болести млади издънки. Оставят се само най-силните и здрави екземпляри в оптимални количества.

Удебелените насаждения са слабо проветриви и са по-податливи на болести. Есенното почистване на малиновите лехи значително намалява този риск. Резитбата е идеалното време за санитарно почистване в малиновата леха. Всички отрязани стъбла, листа и растителни остатъци се събират внимателно и се изгарят. Това прекъсва цикъла на развитие на много патогенни гъби и вредители. Здравето на храста се подобрява значително.

Митът за стимулиране на ненужния растеж през есента не се потвърждава от практиката в точния момент. Подрязването се извършва след като листата са опадали, когато растението вече е в латентно състояние. По това време потокът от сок е минимален и нови издънки не се образуват. Растението тихо се подготвя за зимата.

Резултатът от компетентната есенна резитба е добре осветена и проветрива малинова градина. През пролетта такива храсти започват да растат по-бързо.Те дават по-обилна реколта от едри и сладки плодове. Есенната резитба е инвестиция в бъдещото плододаване.

Още за грижата за малините през есента: Торене

Торенето на малините през август зависи от почвата. Ако почвата е бедна, тогава можете лесно да добавите калиев сулфат, не е нужно много - само една чаена лъжичка на квадратен метър площ, засадена с малини. Ако разтворите същото количество калиев сулфат във вода, тогава на почви, които не са богати, той лесно може да ускори узряването на дървесината преди силни студове.

Относно торовете за малини: ако при засаждането на растенията сте наторили добре почвата, например с хумус или пресен хумус, тогава може би есенното подхранване не е необходимо. Малините са силно и издръжливо растение, което предпочита балансирана и питателна почва пред бедна, но дори - без излишен азот, фосфор и калий расте и плододава добре.

