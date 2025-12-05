Европейската прокуратура разследва огромна ДДС измама у нас за над 13 млн. евро

По разпореждане на Европейската прокуратура в България се провеждат над 80 претърсвания и процесуално-следствени действия, свързани с разследване на трансгранична схема за ДДС измами, която се смята, че е нанесла щети за повече от 13 млн. евро. Задържани са шестима български граждани.

Акциите се изпълняват в девет населени места – София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Оперативните действия се ръководят от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и се подпомагат от Държавна агенция "Национална сигурност".

Паралелно с това вчера в София официално бе открит новият офис на Европейската прокуратура, събитие, на което присъства европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. Още: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони

При операциите са иззети документи и различни доказателства, сред които мобилни телефони, златни монети, инвестиционни медали и над 255 000 евро в брой.

Разследването

Разследването е фокусирано върху група, действала от 2019 г. и изграждала сложна "ДДС въртележка" – механизъм, който използва освобождаването от ДДС при трансгранични сделки в ЕС. Групата е създавала и управлявала фирми, действащи като "липсващи търговци".

Чрез над 60 дружества, регистрирани в България, Гърция и Румъния, са били декларирани фиктивни сделки с цел неправомерно получаване на ДДС от националните данъчни администрации, докато фирмите-доставчици – също част от схемата – изчезват без да извършат плащания. Още: Ерата след Кьовеши: Кандидатите за нов европейски главен прокурор обявиха как ще защитават парите на ЕС

Една от схемите е използвала фиктивна търговия с фуражи и е генерирала оборот от над 51 млн. евро. Друга се е базирала на измислени доставки в строителния сектор.

Общите щети от дейността се оценяват на 13,2 млн. евро.

Европейската прокуратура е независим орган на ЕС, който разследва, повдига обвинения и предава на съд престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза.