Вигенин: Трябва да използваме потенциала на изкуствения интелект в борбата срещу деменцията

Деменцията далеч не е само медицинско предизвикателство – тя засяга семейства, здравни системи, икономики и социалната същност на нашите общества. Изкуственият интелект и големите масиви от данни, както и водещите европейски научни програми, представени в рамките на събитието, отварят нови хоризонти за ранна диагностика, по-добро разбиране на заболяването и по-ефективна, персонализирана грижа. Това заяви евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин.

Но за да разгърнем истинския потенциал на тези технологии, Европа трябва да изгради дългосрочна стратегическа рамка, която да обедини усилията на държавите членки, научните мрежи и европейските програми. Нужно е повече доверие в начина, по който се събират, използват и управляват данните, както и гаранции, че всички пациенти ще имат равен достъп до иновациите, добави той.

От особена важност за нашия регион – Централна и Източна Европа – е да преодолеем структурните неравенства: от ограничената дигитализация и недостига на кадри, до липсата на достатъчно национални стратегии за превенция и скрининг. Ако не действаме решително, рискуваме да създадем „Европа на две скорости“ и по отношение на грижата за хората с деменция, отбеляза Вигенин.

Той подчерта и необходимостта от по-последователно и предвидимо финансиране в рамките на EU4Health и Horizon Europe. Изследванията на деменцията и клиничните изпитвания 🧪 изискват време – затова трябва да им осигурим дългосрочен хоризонт, а не единични покани за проекти.

Дискусията показа, че Европа има знанията и ресурсите, за да превърне деменцията в истински политически приоритет. Нужно е само едно – решимост Аз лично ще продължа да работя активно в тази посока в рамките на Европейския парламент и Европейския алианс за Алцхаймер, каза още той.