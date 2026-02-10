Трябва ви само 1 чаша от това - орхидеята и стапифилумът ще цъфтят както никога досега

Лилиите и орхидеите са сред най-популярните стайни растения, до голяма степен поради лесната им поддръжка. Но дори и те изискват малко внимание и грижи. На първо място, те се нуждаят от допълнително подхранване за оптимален цъфтеж и здраве. Джилана Томас, специалист във Feel Grounded, потвърди пред Express, че адекватните нива на хранителни вещества в почвата ще помогнат на растенията да растат силни и здрави, укрепвайки устойчивостта им на стрес и болести.

Как да подхраним спатифилум у дома?

Лесно е да си приготвите собствен тор за цветя в кухнята. Един лесен начин да стимулирате цъфтежа на стайните растения е да ги подхранвате с оризова вода. Оризовата вода съдържа много основни хранителни вещества, както и нишестени витамини и аминокиселини, които ще им помогнат да цъфтят пищно.

„Оризовата вода е отлична за набавяне на азот, фосфор и калий към почвата, както и на полезни бактерии и захари. Различните сортове ориз имат различна хранителна стойност, но всеки сорт ще е от полза за вашите растения“, казва Джилана Томас.

Орхидея и отопление: как да я предпазим от сухия въздух

Оризовата вода не само помага за стимулиране на цъфтежа, но също така стимулира растежа на корените и подобрява здравето на почвата. Тя набвя основни хранителни вещества на стайните растения, без използването на химически или синтетични торове.

Как да подхранваме орхидеи и спатифилуми с оризова вода

За да направите тор с оризова вода за стайни растения като спатифилуми и и орхидеи, първо отцедете водата, останала от изплакването на ориза. Важно е тя да не съдържа сол или други подправки. След това я изсипете в буркан с капак и използвайте според нуждите. Тази вода може да се съхранява на стайна температура до пет дни.

Прочетете също: Как да предпазим корените на орхидеята от измръзване през зимата

Правилното подхранване на вашия спатифилум е от съществено значение, за да цъфти. Когато поливате, смесете една част оризова вода с три части прясна вода, както обикновено (например, можете да използвате една чаша оризова вода на три чаши чиста вода). Изключително важно е да разреждате оризова вода поради високото ѝ съдържание на хранителни вещества. Ако използвате концентрирана оризова вода, тя може да добави твърде много хранителни вещества, рискувайки увреждане на корените.

Можете да подхранвате орхидеи и спатифилуми с този разтвор на всеки четири седмици през пролетта и лятото; това ще им даде допълнителен тласък за цъфтежа. Ако се направи правилно, този прост тор ще направи растенията по-силни, по-здрави и ще им помогне да дадат повече цветове.

Правилна грижа за орхидеите за богат цъфтеж