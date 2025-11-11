Важни неща, които трябва да направите за хортензиите преди първата слана

Когато наближи студеното време, хортензиите в саксии се нуждаят от допълнителни грижи, за да преживеят зимата. Тези нежни храсти са изложени на по-голям риск, когато се оставят засадени в контейнери през зимата, защото пъпките им не са толкова студоустойчиви, колкото другите части на растението, а корените им няма да имат защитната изолация, която предлага околната почва.

Ако останат незащитени, сланата може да увреди пъпките, което ще доведе до голи стъбла до настъпването на пролетта. Добрата новина е, че е възможно да помогнете на растенията си да презимуват и да цъфтят отново на следващата година с някои промени в режима си на поливане и известно подрязване.

Преди да настъпят слани, започнете да подготвяте хортензиите си, като ги полеете добре и проверите дали саксията на растението има добър дренаж - излишната влага може да увреди корените. Ако отглеждате цветарска или подаръчна хортензия, е особено важно да я защитите, тъй като тези растения, отглеждани в оранжерии, са по-малко зимоустойчиви от сортовете, отглеждани в разсадник.

Когато подготвяте хортензиите си за зимата, има няколко грешки, които трябва да избягвате на всяка цена. Въпреки това, винаги можете да преместите саксиите си на защитено, неотопляемо място - като гараж или навес - за защита, от която се нуждаят от суровите зимни условия, ако търсите лесно решение или нямате време да презимувате хортензиите си правилно навън.

Как да подготвим саксийни хортензии за замръзване

Хортензиите, които цъфтят върху стари дървета (т.е. издънки от предходната година), като например сортовете с едролистна (Hydrangea macrophylla) и дъболистна (Hydrangea quercifolia), развиват пъпки за следващата година в края на лятото и есента. Това означава, че ако подрежете твърде късно (след като цветните пъпки вече са се образували), ще отрежете цветовете за предстоящия сезон. Ако погрешно сте правили това преди, това може да е истинската причина хортензиите ви да не цъфтят . Също така, уверете се, че премахвате само мъртви или повредени стъбла от хортензиите си, оставяйки всички здрави стъбла непокътнати.

Можете да защитите хортензиите си през по-хладното време с един прост съвет за мулчиране , а именно да обвиете саксията с телена мрежа или зебло и да я напълните с листа и/или мулч, за да стабилизирате температурата на почвата. Това осигурява допълнителна защита за вашите растения, въпреки че можете също да поставите саксията в градинската си почва или да я покриете с обърната кошница като алтернатива.

След като настъпи зимата, поддържайте почвата влажна, но не преполивайте растенията си и се въздържайте от желанието да внасяте растенията в отопляеми закрити помещения, което може да прекъсне периода на покой. С покачването на температурите през пролетта и отшумяването на заплахата от слана, преместете саксиите на открито място, което е огрявано от няколко часа слънчева светлина на ден, и постепенно премахнете всякаква изолация, която сте поставили. Вашите хортензии ще ви се отплатят със силен растеж и красиви цветове, ако ги подготвите да преживеят зимните месеци.