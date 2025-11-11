Как да отглеждате рукола на закрито през зимата

Обичана както от домашните готвачи, така и от градинарите, руколата е една от най-лесните и вкусни листни зеленчуци, които можете да отглеждате. Най-хубавото е, че не ви е необходима градина на открито, за да я отглеждате.

Засаждане и отглеждане на вкусната и страшно полезна РУКОЛА

Това пиперливо растение вирее в хладни условия, което прави есента идеалното време да започнете да го отглеждате на закрито. Руколата също расте бързо и изисква минимални грижи, така че ще имате ароматни листа само след няколко седмици.

Ето как да отглеждате рукола в хола си – от избора на саксия до прибирането на зелените зеленчуци. Следвайте тези съвети и трикове и ще се наслаждавате на салати и сандвичи с ярък, пикантен вкус през цялата година.

Разновидности

Има два основни вида рукола: дива ( Diplotaxis tenuifolia ) и култивирана ( Eruca vesicaria ). Дивата рукола има по-малки, дълбоко нарязани листа и по-силен вкус, докато култивираната рукола расте по-бързо и произвежда по-широки, по-меки листа.

За отглеждане на закрито, компактните, бързорастящи сортове култивирана рукола, като „Astro“, „Speedy“ или „Roquette“, са най-подходящи – тези сортове покълват бързо и понасят по-слаби условия на осветление.

Засаждане

Руколата не изисква много място или усилия. Можете да използвате плитка микрозелена или тава за разсад, или малка саксия с дренажни отвори, казва Мери Джейн Дюфорд, сертифициран майстор градинар и основател на Home for the Harvest.

Напълнете саксията си с лека, добре дренирана почвена смес и навлажнете леко почвата, преди да посеете семената. Тъй като семената на руколата са малки, Дюфорд не препоръчва накисването им преди засаждане. „Те са толкова малки, че се слепват и след това е трудно да се разпределят по повърхността на почвата“, обяснява тя.

Започнете, като поръсите равномерно семената по повърхността на почвената смес. Семената се нуждаят от влага, за да покълнат, затова Дюфорд предлага да ги напръскате с вода или внимателно да ги полеете с вода. След това покрийте съда, за да създадете влажна среда. Можете да премахнете капака, след като семената успешно покълнат - след около три до пет дни, когато се съхраняват на стайна температура.

Вместо да засадите всичките си семена наведнъж, за непрекъснато снабдяване с рукола, можете да сеете нови семена на всеки две до три седмици.

Изисквания за грижа

„Поддържайте почвата равномерно влажна, но не мокра или кална“, казва Дюфорд. Тя предлага да се уверите, че саксията се оттича свободно и да поливате внимателно отдолу, след като се появят листа. „Избягвайте да пръскате листата, за да предотвратите гниене“, казва тя.

След покълването, руколата предпочита малко по-ниски температури - в идеалния случай между 15 и 21 градуса по Целзий - и ярка светлина в продължение на шест до осем часа дневно. Слънчев перваз на прозореца или малка лампа за отглеждане ще помогнат за предотвратяване на израстването на крака.

Ако растенията ви започнат да растат високи или да развиват горчив вкус, това може да означава, че им е твърде топло или не получават достатъчно светлина.

Прибиране на реколтата

„Можете да отглеждате рукола като микрозеленчуци или като бейби листа“, казва Дюфорд. Съберете микрозеленчуците след 10 до 14 дни и ги отрежете точно над линията на почвата.

За бейби листа, съберете реколтата след 30 до 40 дни, като отрежете външните листа и оставите вътрешните листа да продължат да растат за по-късни реколти.

След като руколата ви започне да узрява, редовното прибиране на реколтата се удвоява и като резитба. Отрязването на външните листа насърчава новия растеж и предотвратява образуването на стрелки, което може да направи листата горчиви.