Любопитно:

Защо трябва да наторите градината си с английска сол

11 ноември 2025, 14:53 часа 0 коментара
Както повечето градинари знаят, почвата е един от най-важните фактори, влияещи върху цялостното здраве и растеж на растенията. pH на почвата, което определя колко киселинна или алкална е почвата, е от особено значение, ако искате буйна и процъфтяваща градина. По-конкретно, киселинността на почвата е от значение , защото някои растения, като рододендрони, боровинки, сини хортензии и камелии, изискват по-кисела почва, защото това им позволява по-лесен достъп до необходимите хранителни вещества.

Английската сол, известна още като магнезиев сулфат, често се препоръчва като евтин начин за повишаване на киселинността на почвата. Тъй като много от нас я имат в шкафовете си за баня, със сигурност си струва да се опита. За съжаление, макар че може да бъде отличен източник на магнезий и сулфат за растенията, прилагането на английска сол върху почвата всъщност няма да помогне на вашите киселиннолюбиви растения.

Това е така, защото това естествено срещащо се съединение не може да промени pH на почвата. Скалата на pH варира от 0 до 14, като pH 7 показва неутрално вещество. По-ниските числа означават киселини, а по-високите числа представляват алкални вещества. Накратко, английската сол има относително неутрално pH, така че не влияе значително на киселинността на почвата. Вместо това, тя работи най-добре като тор, ако в почвата ви липсва магнезий или сулфат. Ако трябва да увеличите киселинността на почвата, най-добрите добавки обикновено са елементарна сяра и алуминиев сулфат.

Какво може да направи английската сол за вашите растения

Въпреки че не е ефективен начин да направите почвата си по-кисела , добавянето на английска сол има ползи за здравето на почвата. Тя е особено ефективен източник на магнезий, основно хранително вещество, което играе роля във фотосинтезата за подхранване на растенията. Също така подпомага покълването на семената и усвояването на азот и фосфор, които са други жизненоважни хранителни вещества за растенията. Освен това, английската сол осигурява сулфат на почвата. Сулфатът е форма на сяра, но е единственият вид, който корените на растенията могат да абсорбират.

Като макронутриент, растенията се нуждаят от сяра за няколко ключови процеса, включително засилване на производството на хлорофил и фотосинтезата. Тя също така помага на растенията да извлекат максимума от други хранителни вещества, включително азот, калий и фосфор.

Най-добрият начин да определите дали в почвата ви липсва магнезий или сулфат и дали се нуждае от английска сол е да направите почвен тест. Можете да закупите комплект за тестване в много градински центрове и магазини за железария. Обикновено обаче ще получите по-точни резултати, ако тествате чрез местния офис за разширение на окръга.

Добавки като елементарна сяра или алуминиев сулфат са най-ефективни за понижаване на pH на почвата. Елементарната сяра отнема повече време, за да промени pH на почвата, защото са необходими бактерии, за да я разградят до сярна киселина. Резултатите също не траят дълго, така че ще трябва да приложите отново. От друга страна, алуминиевият сулфат действа почти мигновено, защото е водоразтворим, превръщайки се в сярна киселина веднага щом се абсорбира. За най-добри резултати, внесете и двете добавки в почвата с лопата или друг инструмент преди засаждане.

 

 

 

 

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
