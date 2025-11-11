Как да отгледате джинджифил на закрито

Отглеждането на джинджифил ( Zingiber officinale ) на закрито е изненадващо лесно. Не изисква много грижи , вирее на слънчево място и може да се бере при необходимост. С буйна, подобна на бамбук листа, джинджифилът е и красиво стайно растение.

Какви особености има при отглеждане на джинджифил

Едно здраво парче коренище от джинджифил е всичко, необходимо за отглеждането на това растение на закрито. Коренището е стъбло, което расте хоризонтално под земята и пуска корени и стъбла от възлите. Можете да намерите коренища от джинджифил в магазина за хранителни стоки или в местния магазин за здравословни храни.

Въпреки че се смята за тропическо растение , което вирее в топъл климат, със здраво коренище и подходящи условия, можете да отглеждате джинджифил у дома и да се наслаждавате на вкуса и листата му през цялата година. Тук експерти по растенията споделят своите съвети за отглеждане на джинджифил на закрито.

Кога да засадите джинджифил на закрито

Джинджифилът оценява удължаването на деня, казва Иън Джеролмак, собственик и оператор на ферма Stonecipher. „Най-доброто време за засаждане на джинджифил е февруари или март. Въпреки това, може да се започне по всяко време“, казва той.

Как да засадите джинджифил на закрито

Джинджифилът може да се отглежда от спящ корен от джинджифил (корен). Точно както картофът пониква , когато е оставен в топла килерче, джинджифилът ще поникне от пъпките си, казва Джеролмак. По-нататък той споделя своите съвети, които ще ви помогнат да отглеждате джинджифил на закрито, започвайки от коренището.

1. Купете здравословен джинджифил

Започнете, като закупите здравословен, органичен джинджифил от магазин за здравословни храни. „Трябва да е органичен, защото част от неорганичния джинджифил е бил облъчен или напръскан с инхибитор на растежа, което може да попречи на покълването му“, казва Джеролмак.

2. Накиснете джинджифил

Накиснете джинджифила във вода за един ден, преди да го поставите в почвата, за да помогнете за по-бързото покълване. Джеролмак отбелязва, че тази стъпка е по избор и не е задължителна за здравословния растеж.

3. Засадете джинджифил в почвата

Поставете джинджифила в тава или саксия, пълна с почва, като го засадите на около 5 см под повърхността на почвата. „По-плитко е добре, но ще бъде по-склонно към изсъхване.“ Всяка смес или среда (почва, торфен мъх, компост и др.) ще работи за този период на покълване, казва Джеролмак.

4. Съхранявайте джинджифила на топло място

Съхранявайте джинджифила на топло място, например върху хладилник (който произвежда топлина) или близо до отоплителен уред. „Най-важното нещо при отглеждането на джинджифил е да поддържате температурата на 21 градуса по Целзий или по-висока, дори до 32 градуса“, ​​казва Джеролмак. По-ниските температури водят до по-дълго време за изчакване, докато джинджифилът порасне. Дайте приоритет на топлината пред слънцето, когато джинджифилът тепърва започва да расте, тъй като слънцето не е толкова важно, докато растението не пусне листа.

5. Воден джинджифил

Поливайте джинджифила леко, но избягвайте преполиване. „Джинджифилът известно време няма корени; следователно не може да използва вода.“ Самото коренище обаче се нуждае от влага в почвата, така че леко поливане веднъж седмично ще свърши работа.

6. Преместете джинджифила в нова саксия

Джинджифилът ще поникне от шест до осем седмици, но понякога този процес отнема месеци (особено ако температурите не са достатъчно топли). След като джинджифилът поникне, го преместете в постоянната му саксия. Въпреки че можете да използвате саксия с вместимост 7,5 литра, Джеролмак казва, че саксия с вместимост 10,5 литра е по-добра в дългосрочен план.