Време е да наторите хортензиите: Най-добрите натурални торове

Хортензиите са звездите на лятната градина, ако получат правилните хранителни вещества през април - сега е идеалното време за торене, а вие вече имате 3 от най-добрите торове в кухнята и обикновено ги изхвърляте, пише "Sensa"

Как да подрежете хортензията, така че да расте пълна и храстовидна

Хортензиите се нуждаят от значително повече хранителни вещества от повечето други градински растения и основите за великолепния цъфтеж тази година се полагат сега, когато се появяват първите издънки. Според експертите, торенето определено трябва да се извършва между март и май . Твърде късното торене рискува меки и чувствителни към слана издънки, а в най-лошия случай дори липса на цветове.

Японска хортензия: Обича сянка и е дори по-зрелищна от градинската

Правилният тор трябва да прави две неща: да осигурява достатъчно азот за силен растеж и най-вече достатъчно калий за образуване на цветове . Хортензиите също предпочитат киселинна почва с pH между 6 и 6,2 – дори малко по-ниско за сините сортове. Тук се намесват три кухненски предмета, които обикновено изхвърляме и които работят изненадващо добре в комбинация.

Още: Грешката при поливане, която уврежда вашите хортензии и може да ги разболее

Тези 3 отпадъчни продукта могат да направят чудеса:

1. Утайка от кафе

Утайката от кафе е най-известното домашно средство за хортензии и наистина работи, когато се използва правилно . Тя е богата на азот, който насърчава растежа на растенията и е от съществено значение за производството на хлорофил, както и на калий и фосфор за цялостното здраве на растенията. Леко киселинното ѝ pH е допълнително предимство за хортензиите.

Почвата за хортензии не е просто торф: Направете тази смес и вашите храсти ще се отрупат с цветове

За да го използвате, просто разпръснете охладената утайка от кафе около основата на хортензията или внимателно я смесете с горния почвен слой . Но никога не трупайте утайка от кафе, тъй като тя може да мухляса. Ключовият проблем, казват експертите, е, че азотът само насърчава растежа - той сам по себе си няма да доведе до изобилен цъфтеж. Следователно утайката от кафе е солидна основа, но не е пълноценен тор.

Още: Как старите градинари дават силен старт на хортензиите през април

2. Бананова кора

А сега идва ред на това, което липсва на утайката от кафе - банановите обелки са богати на калий , хранително вещество, което укрепва растенията и директно стимулира цъфтежа . Калият е точно това, от което хортензиите се нуждаят в особено големи количества, за да развият характерните си сферични цветни главички.

Използването им е изключително просто: нарежете банановите кори на парчета, оставете ги да изсъхнат и ги притиснете към почвата около растението. Като алтернатива, можете да накиснете корите във вода и да използвате получената бананова вода директно за поливане.

3. Вода от готвене на зеленчуци: хранителен тласък от тенджерата

Още: Как да защитите хортензиите от вредители през пролетта

Водата, останала от готвенето на картофи , моркови или други зеленчуци, обикновено се изхвърля директно в канала в повечето домакинства. Тази вода обаче съдържа много неща, които могат да бъдат много полезни за хортензиите - много важни хранителни вещества като калий, калций и магнезий, които са от съществено значение за здравословния растеж на растенията. Просто оставете водата да се охлади след готвене и я използвайте за поливане. Важно е да се отбележи, че използвате само несолена вода за готвене или поливане, защото солта уврежда почвата и корените.