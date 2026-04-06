Забравете за малките кисели плодчета - този сорт касис ражда с големина на череша и десертен вкус

Шведският сорт касис „Титания“ съчетава лекота на отглеждане с висока устойчивост на болести. Обилният му добив, състоящ се от гъсти гроздове от големи, сладки плодове, също е допълнително предимство. Научете повече за сорта „Титания“ и открийте защо си струва да го засадите в градината си.

Касис „Титания“ от Швеция

„Титания“ е интересен сорт касис, отгледан в експерименталната станция Балсгард в Швеция. Има изправен хабитус и расте до 2 метра височина. „Титания“ се характеризира с пълна устойчивост на брашнеста мана и бяла борова ръжда, причинени от гъбата Cronartium ribicola. Също така е по-малко податлив на антракноза, което го прави много печелившо растение.

Защо си струва да засадите „Титания“? Цъфтежът настъпва около края на април и май, така че цветовете му сравнително рядко се увреждат от пролетни слани. Плодовете узряват през втората половина на юли. Този шведски сорт дава обилни плодове и благодарение на компактните и изобилни гроздове, дори се препоръчва за машинно събиране. Касисът често се появява още през втората година от отглеждането.

Как изглежда касис „Титания“ и какви изисквания има

Това са големи, тъмни и сферични плодове с лъскава кора. Интересното е, че понякога се сравняват по размер с череши. Вкусът им се описва като сладък, с деликатна киселинност и пикантна нотка. Идеални са за консервиране и консумация в суров вид.

Касисът „Титания“ има относително ниски изисквания, което го прави лесен за отглеждане. Расте най-добре в почва с леко киселинно до неутрално pH (pH 6,0-6,5), въпреки че ще вирее и в леко алкална среда. Почвата трябва да е добре дренирана. Важно е да се отбележи, че „Титания“ вирее в по-бедни почви, стига да получава много светлина – в прекалено плодородна почва растежът му може да бъде прекомерен. Какво друго трябва да имате предвид?

Местоположение

Самото място трябва да е слънчево – въпреки че „Титания“ понася частична сянка, най-добрите си плодове дава на пълно слънце. Плодовете узряват по-бързо и стават по-сладки на вкус. Освен това е най-добре да изберете място, защитено от вятъра, което не само насърчава растежа, но и намалява риска от счупване на стъблото под тежестта на плодовете.

Поливане

Поради относително плитката си коренова система, „Титания“ изисква редовно поливане, особено през лятото по време на периоди на суша. За да се поддържа оптимална влажност на почвата, е препоръчително растението да се мулчира например с кора, слама или компост. Това осигурява на храста по-стабилни условия за растеж и му позволява да използва по-добре наличните ресурси.

Торене

Въпреки че „Титания“ вирее в по-малко плодородни почви, е препоръчително да се обогати почвата с органичен тор, като компост, преди засаждане. Това подобрява почвеното плодородие и насърчава по-доброто вкореняване през първите няколко години от растежа.

Резитба

През първите три години след засаждането е достатъчна само лека, ранна пролетна резитба. През четвъртата година могат да се подрежат най-старите пръчки, които са дали три плода. Това подмладява храста, подобрява циркулацията на въздуха и наличието на светлина и насърчава обилното плододаване.

