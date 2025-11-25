Любопитно:

Стефан Тафров: Видно е, че планът на Тръмп не е писан от професионални дипломати

25 ноември 2025, 19:11 часа 385 прочитания 0 коментара
„Това, което видяхме до момента, е изтекла чернова, за която има най-различни версии. Версия, която придобива все повече тежест, е, че това е поредна провокация от страна на президента Путин и че той по КГБ-ейски метод е успял да подпъхне тази чернова до американската президентска администрация". Това коментира в "Лице в лице" по bTV Георги Харизанов от Института за дясна политика.

"Основният заподозрян е украинският представител Дмитриев, който е обвинен в двойна игра и към когото са насочени подозренията за това, че след срещите в САЩ тази чернова е стигнала до американския президент. Това би обяснило разпознаването на определени пасажи като преведени от руски език. Тоест би обяснило тяхното авторство, което не е американско", каза Харизанов.

Планът не е писан от професионални дипломати

"Всеки професионален дипломат, който се е започнал с т.нар. план на Тръмп, вижда, че той не е писан от професионални дипломати. Вероятно той е писан в руските тайни служби, които са го подпъхнали чрез Дмитриев на част от американската администрация", каза от своя страна Стефан Тафров, бивш представител на България в ООН.

"И там е интересното – очевидно в антуража на Тръмп има различия. От една страна е вицепрезидентът Джей Ди Ванс, а от другата страна е държавният секретар Марко Рубио, през чиято глава е станало всичко, което е абсурдно в американската система", каза Тафров. "В момента не можем да спекулираме на какво точно се е съгласила Украйна. Можем да обсъждаме общата картина", допълни той.

"Това, което стигна до медиите като първоначална чернова, е несъмнено оценено като пълзяща капитулация. Вътре отстъпки от руската страна няма. Този, който трябва да отстъпи и да се съгласи относно своето политическо бъдеще, е изцяло Украйна. За агресора няма кой знае какви последствия", коментира Георги Харизанов.

"Европа не е основен участник в тези преговори по постигането на мир. Трябва да се надяваме Украйна да не се съгласи за отстъпването на територии. Това е пореден тест, поредна задача, поставена от президента Путин и той в момента стои и гледа как ще реагират неговите противници и конкуренти", каза още Харизанов. „Залогът за Европа е огромен, тъй като Украйна в момента защитава не само себе си, а цяла Европа. Ако Русия отново се превърне в суперсила, взимайки обратно Украйна, това поставя Европа на челните позиции", смята Стефан Тафров. "Европа трябва да има собствена военна тежест, защото ѝ предстоят много трудни години. Русия очевидно е една агресивна сила", допълни той.

Елин Димитров
