Украйна се е съгласила да ограничи армията си до 800 000 войници при положение, че в началото на пълномащабната война тя е била около 850 000, а президентът Володимир Зеленски неведнъж е казвал, че след войната тя трябва да наброява 1,5 млн. военнослужещи, за да спре евентуална бъдеща руска инвазия. Новината съобщи Financial Times, позовавайки се на украински служители, близки до Зеленски. Припомняме, че съгласно предишното предложение от 28 точки, Украйна трябваше да ограничи броя на войските си до 600 000.

Според член на украинската делегация Киев се е съгласил с повечето точки от мирния план (който вече бе преработен обаче и в него от 28 останаха 19 точки). Но остават най-чувствителните и важни въпроси, засягащи териториите и гаранциите за сигурност от Съединените щати.

В същото време Русия посочи, че може да отхвърли променения мирен план, ако той не отговаря на дългогодишните й искания.

Говорителката на Белия дом със самонадеяно изказване

Междувременно говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви в социалната мрежа Х следното:

"През последната седмица Съединените щати постигнаха значителен напредък към мирно споразумение, като доведоха както Украйна, така и Русия на масата за преговори.

Остават няколко деликатни, но напълно разрешими детайли, които ще изискват по-нататъшни преговори между Украйна, Русия и Съединените щати."

Дали обаче Левит не избързва и дали показва правилна преценка, наричайки въпроса за териториите, който е ключов, "напълно разрешими детайли" тепърва предстои да видим и то съвсем скоро.

