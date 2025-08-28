Засадете това през септември и градината ви ще изглежда невероятно напролет

Септември е идеалното време да засадите растения, които ще се развият през пролетния сезон поради по-хладните температури и обилните валежи. Голяма част от растежа се случва под земята през това време на годината, а обилното напояване на вашите насаждения ще ги подготви за зимата и ще им позволи да виреят с по-малко вода през пролетта.

Още: Кога ги берете? Тези 11 култури не бива да оставяте за по-късно

Най-подходящите растения, които да засадите сега за процъфтяваща градина през март

Алиуми

Чесънът, шалотът, лукът се засаждат най-добре през септември, въпреки че ако сте в топъл климат, това може да се проточи до края на ноември. Засейте луковиците си няколко седмици преди първата слана. Всички те могат да презимуват и да са готови за пролетта. Целта е да се развие силна коренова система, преди земята да замръзне.

Спанак

Подобно на много от сортовете в този списък, есенното засаждане е насочено към растежа на корените преди настъпването на студа. За спанака се стремете да го засадите в земята, когато времето започне леко да захладнява, което може да бъде септември или по-късно.

Още: Събиране на семена от цветя - всичко, което трябва да знаете

През този период можете да съберете външните листа на спанака си, за да поддържате растението силно. Защитете го през зимата със студена рамка, покривало за редове или клош в особено студен климат. Ще получите бум на нов пролетен растеж, когато времето се затопли, който можете да съберете пресен. Спанакът е много издръжлив и може да оцелее при много ниски температури с известна изолация от сняг.

Лалета и други луковични растения

Луковиците са сред основните есенно засадени растения, които ще произведат пролетен цъфтеж. За по-хладните зони са лалетата, но също така зюмбюли, кокичета и минзухари, можете да добавите и нарцисите към списъка с растения, които да се засадят в почвата, преди земята да настъпи, тъй като те се нуждаят от период на охлаждане, за да прекъснат покоя си и да пуснат корени за правилно развитие. Идеалното време за засаждане е, когато температурата на почвата се е охладила до около 15°C, а нощните температури са между 4 и 10°C.

Още: Как да спасите градината си от късната брашнеста мана преди да е станало късно

Многогодишни растения

Есента е хубаво време да засадите многогодишните си растения. Ехинацеята, по-специално панамската ехинацея има електрифициращ червен цвят и тъмни стъбла, които дават много цветове. Някои градинари може да имат затруднения с ехинацеята в зависимост от това къде живеете, като се има предвид, че ехинацеята е устойчива на суша и не обича мокри корени, така че ако сте във влажен климат, може би е най-добре да изчакате до пролетта.

Още: Сега е най-доброто време за резници от тези 7 растения

Сливи

Есента е идеална за планиране на градините ви за пролетта и лятото, а това включва и засаждането на овощни дървета. Въпреки че обикновено не се самоопрашват, най-добре е да засадите сливови дървета със съвместимо дърво опрашител за по-добро производство на плодове. Не забравяйте да засадите сливовото дърво на място, което ще получава шест до осем часа слънчева светлина през месеците на растеж.

Клематис

Това енергично растение е най-добре да се засажда в края на пролетта или началото на есента, за да се укрепят корените му преди екстремни условия, като жега или студ. Извън сезона се уверете, че корените му са на сянка или покрити с мъх или мулч, а почвата е добре дренирана. Ще цъфти в най-ранните моменти на пролетта с ярки, бели и изключително ароматни цветове. Бързо се запълва, така че го засадете на пергола или параван за максимален ефект.

Още: Късна мана по доматите: Как да я разпознаете и спрете навреме

Аюга

Може би го познавате като дървесна трева, но независимо от името, това е яркосиньо почвопокривно растение, което е изключително енергично. Листата са дебели и устойчиви на атмосферни влияния, така че ако го засадите сега, може да му отнеме време да се разпростре и да образува хубаво почвопокривно растение до пролетта. То е чудесно за склонове, твърди ландшафти и дори контейнери, запълвайки празнини между други растения.

Още: Основните врагове на лозята: Болести и вредители, които могат да унищожат цялата ви реколта