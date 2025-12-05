Съдбоносният ден дойде: теглят жребия за Мондиал 2026

След като приключиха квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико, дойде време и за тегленето на жребия. 5 декември ще остане историческа дата за световния футбол, тъй като днес ще се определят групите на първото в историята световно първенство с общо 48 участници. Събитието е с начален час 19:00 ч. българско време и ще се проведе в Центъра Кенеди в столицата на САЩ – Вашингтон.

42 държави се класираха чрез квалификациите, останалите 6 ще играят баражи

Чрез квалификациите сигурно място на Мондиала си спечелиха 42 държави, а останалите 6 ще се класират след баражи. Четири от тях ще бъдат от зона УЕФА. За обетованата земя ще се борят Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, Дания, Италия, Косово, Северна Ирландия, Северна Македония, Полша, Ейре, Румъния, Словакия, Швеция, Турция, Украйна и Уелс. А останалите две места ще бъдат запълнени от участниците в световните баражи – Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Нова Каледония и Суринам.

Още: Прическата, на която цял свят се смееше, но има ключова роля за бразилския триумф на Мондиал 2002

САЩ ще приеме 78 мача, а Канада и Мексико – по 13

Самото Световно първенство ще се стартира на 11 юни 2026 г. и ще завърши на 19 юли. Първият мач ще се изиграе на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, а финалът ще се състои на „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси, САЩ. Всяка от страните домакини ще изиграе срещите си от груповата фаза на своя земя. Най-много мачове ще се проведат в САЩ – 78, а Канада и Мексико ще приемат по 13.

Ето и регламента на жребия

Отборите от страните домакини ще бъдат разпределени съответно като позиции А1 (Мексико), B2 (Канада) и D2 (САЩ) според програмата на двубоите, която беше обявена още миналата година. Тимовете ще бъдат разпределени в четири урни на базата на класирането им в ранглистата на ФИФА. Жребият ще започне с изтеглянето на всички отбори в първа урна, след което ще се следва този ред и за останалите урни, като отборите ще се поставят последователно в групите.

Още: ВАР става още по-силен: Въвеждат сериозна промяна във футбола за Мондиал 2026