Войната в Украйна:

Съдбоносният ден дойде: теглят жребия за Мондиал 2026

05 декември 2025, 09:03 часа 399 прочитания 0 коментара
Съдбоносният ден дойде: теглят жребия за Мондиал 2026

След като приключиха квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико, дойде време и за тегленето на жребия. 5 декември ще остане историческа дата за световния футбол, тъй като днес ще се определят групите на първото в историята световно първенство с общо 48 участници. Събитието е с начален час 19:00 ч. българско време и ще се проведе в Центъра Кенеди в столицата на САЩ – Вашингтон.

42 държави се класираха чрез квалификациите, останалите 6 ще играят баражи

Чрез квалификациите сигурно място на Мондиала си спечелиха 42 държави, а останалите 6 ще се класират след баражи. Четири от тях ще бъдат от зона УЕФА. За обетованата земя ще се борят Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, Дания, Италия, Косово, Северна Ирландия, Северна Македония, Полша, Ейре, Румъния, Словакия, Швеция, Турция, Украйна и Уелс. А останалите две места ще бъдат запълнени от участниците в световните баражи – Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Нова Каледония и Суринам.

Още: Прическата, на която цял свят се смееше, но има ключова роля за бразилския триумф на Мондиал 2002

Трофей от световното първенство

САЩ ще приеме 78 мача, а Канада и Мексико – по 13

Самото Световно първенство ще се стартира на 11 юни 2026 г. и ще завърши на 19 юли. Първият мач ще се изиграе на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, а финалът ще се състои на „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси, САЩ. Всяка от страните домакини ще изиграе срещите си от груповата фаза на своя земя. Най-много мачове ще се проведат в САЩ – 78, а Канада и Мексико ще приемат по 13.

Ето и регламента на жребия

Отборите от страните домакини ще бъдат разпределени съответно като позиции А1 (Мексико), B2 (Канада) и D2 (САЩ) според програмата на двубоите, която беше обявена още миналата година. Тимовете ще бъдат разпределени в четири урни на базата на класирането им в ранглистата на ФИФА. Жребият ще започне с изтеглянето на всички отбори в първа урна, след което ще се следва този ред и за останалите урни, като отборите ще се поставят последователно в групите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: ВАР става още по-силен: Въвеждат сериозна промяна във футбола за Мондиал 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Световно първенство по футбол Световно първенство по футбол 2026
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес