Засадете този плодов храст през ноември за вкусна реколта през лятото

Градинският календар може да изглежда сякаш е приключил за годината, но хладът на късната есен всъщност сигнализира за перфектната възможност за засаждане на прекрасни храсти през ноември. За градинарите, които обичат плодовете, засаждането на храста арония (Aronia spp.) точно сега дава огромно предимство пред това да го правят през пролетта. Това късноесенно време дава на храста достатъчно време да съсредоточи цялата си енергия върху установяването на корените през този иначе период на покой. Когато пролетта настъпи отново, вашата арония е здраво закрепена. След това тя може да пренасочи фокуса си към отглеждане на здрава листа и (най-важното) по-бързо производство на плодове.

Още: Как и кога е най-подходящото време да засадите арония

Освен че произвежда храна за вас и вашето семейство, аронията е истински източник на красота през всичките четири сезона. Тя предлага нежни гроздове от бели цветове през пролетта, лъскава тъмнозелена листа през лятото и зрелищна огнена гледка през есента с яркочервени листа. Храстът арония е и добро почвопокривно растение, което добавя поразителен цвят.

Как се приготвя домашен сок от арония - много полезен през зимата

Звездната характеристика обаче е самият плод. Тези плодове, независимо дали изберете черни (Aronia melanocarpa) или червени (Aronia arbutifolia), са приятно кисели, което ги прави подходящи за всичко - от конфитюри до сок. Аронията дори е провъзгласена за суперхрана с високо съдържание на антиоксиданти. Няма нищо, което да не харесвате в аронията, така че нека научим как да я засаждаме.

Още: Сок от арония - еликсир за здраве

Как успешно да засадите арония през ноември

Възползването от ноемврийския период за засаждане е чудесно както за трайни насаждения, които можете да засадите сега, така и за арония. Изисква се само да следвате няколко стъпки, за да подготвите аронията си за зимно оцеляване и пролетен растеж. Аронията е супер устойчива и универсална и с удоволствие понася условия от пълно слънце до частична сянка в зони на издръжливост от три до осем на USDA. Когато се подготвяте за засаждане, изкопайте дупка два пъти по-голяма от кореновата бала, за да има място да се разпространява. Позиционирайте кореновата бала така, че да е на нивото на околната почва или точно над нея, за да предотвратите задържането на вода в короната.

От стария тефтер на баба: Как да направите сок от арония

След като е засадено, полейте го обилно за първи път, за да му помогнете да се установи в почвата. Това, което ще го подготви за успешно зимуване, е да добавите щедър слой мулч с компост около основата му. Добавете около 5 до 7,5 см материал, като нарязани листа или дървени стърготини. Това ще изолира храста от силен студ и ще задържи влагата. Не забравяйте да държите мулча на няколко сантиметра от основното стъбло, за да не се натрупва влага.

Още: За жегите: Разхлаждащ сироп от арония по студен начин

Едно от най-хубавите неща на аронията е колко лесна е за поддръжка. Всичко, което трябва да правите през зимата, е да я поддържате влажна, докато земята замръзне. След като настъпи твърда слана, не е нужно да се занимавате с поливане до пролетта. През първите няколко години тя дори няма да се нуждае от много, ако изобщо има нужда от тор. След като засадите аронията си, всичко, което трябва да направите, е да се отпуснете, да се насладите на есенната зеленина и да започнете да се вълнувате от яденето на първата си шепа от тези вкусни плодове следващото лято.