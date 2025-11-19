Войната в Украйна:

19 ноември 2025, 12:17 часа 310 прочитания 0 коментара
Звездите на Народния театър разкриват фалшивия блясък и варварството на богатото семейство в "Глембаеви"

Народният театър събира на едно място изключителен актьорски състав в спектакъл за властта, семейните тайни и сблъсъка между поколенията. Премиерата на "Глембаеви" на хърватския режисьор Ивица Булян, който през последните години се утвърди като едно от водещите имена на европейската театрална карта, е сред дългоочакваните събития на театралния сезон. Първите две дати са 6 и 14 декември.

Глембаеви са банкери и търговци, чието богатство лежи върху злоупотреби, измами и убийства. Действието се развива в една нощ между един и пет часа сутринта, когато семейството се събира, за да отбележи юбилея на акционерно дружество "Глембай".

Фотограф: Стефан Здравески

В ролите са Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански. На сцената актьорите разкриват тревожно актуалните теми за фалшивия блясък на съвременното общество, разпадането на идеалите, лицемерието и болезнената цена на изречената истина.

"Глембаеви далеч не са просто едно хърватско семейство в Загреб в началото на ХХ век, те са алегория на европейския буржоазен декаданс, напомняне, че културата и варварството са неразривно сплетени, че изтънчеността и бруталността израстват от един и същ корен", споделя Булян.

Фотограф: Стефан Здравески

Световнопризнатият режисьор умее да превръща сцената в територия на силни страсти, напрежение и емоционални сблъсъци. Работи с текстове от световната класика и ги трансформира в огледало на нашето време чрез силна визуална естетика и психологическа дълбочина. През 2018 г. "The New York Times" определя спектакъла му "Балконът" като "най-добрата европейска продукция", а работата му многократно е отличавана във Франция, Германия, Словения и Хърватия.

Постановката му "Глембаеви" е по едноименната пиеса на най-значимия хърватски писател на ХХ век – Мирослав Кърлежа. Авторът е известен с яркия си стил, който съчетава поетичност, сарказъм и остър социален поглед. Пиесата проследява разпадането на един високопоставен загребски род и разголва теми, които звучат актуално и днес: фалшива моралност, лицемерие, семейни тайни и неизбежните социални катастрофи, които следват.

Билетите за дългоочакваната премиера на 6 и 14 декември вече са в продажба онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/glembaevi, както и на касите на Народния театър.

Яна Баярова
