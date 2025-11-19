"Ромите са заплаха": Словения прие нов закон

Нов словенски закон третира цялото ромско малцинство „като заплаха за сигурността“, пише британското издание "Гардиън". След приемането на закон, даващ на полицията правомощия да извършва обиски и наблюдение на домове в така наречените „високорискови“ райони - правителството на Словения е обвинено, че превръща ромските квартали в „зони за сигурност“. Законопроектът бе приет в полунощ в понеделник, а новото законодателство е известно като „закона Шутар“.

Как се стигна до това законодателство?

Законът кръстен на Алеш Шутар, който беше убит при сблъсък с 21-годишен ром, след като се втурна към нощен клуб след сигнал за бедствие от сина си.

Инцидентът пред клуба LokalPatriot в Ново Место, Южна Словения, миналия месец доведе до огромни улични протести, разполагане на полиция в ромските квартали и оставка на двама министри.

Премиерът Робърт Голоб от лявоцентристката партия „Движение за свобода“ отговори с обещание за нови мерки за сигурност, които той определи като „не срещу някоя конкретна етническа група, а срещу самата престъпност“.

Припомняме, че заради инцидента членове на словенската армия участват в охраната на държавната граница заедно с полицията.

Дискриминационни ли са промените?

Критиците обаче заявиха, че промените са дискриминационни и „третират цяло малцинство като заплаха за сигурността“.

Законът за неотложни мерки за осигуряване на обществената сигурност, който беше внесен за първи път две седмици след смъртта на Шутар, беше смекчен преди окончателното гласуване в понеделник, но запази редица спорни клаузи.

Полицията ще може, без съдебна заповед, да влиза в имот или транспортно средство в „зона с риск за сигурността“, ако „е неизбежно необходимо за защитата на хората незабавно да изземат огнестрелни оръжия“. Те ще могат да използват и технически средства за фотографиране и запис, като например дронове или разпознаване на регистрационни номера, ако се прецени, че животът или имуществото на хората са изложени на риск. Съгласно законодателството, „зоните с риск за сигурността“ ще бъдат географски разграничени от генералния директор на полицията или директора на полицейската администрация, въз основа на оценка на сигурността.

Менсур Халити, вицепрезидент на Ромската фондация за Европа, заяви, че законът е дискриминационен и призова Европейската комисия да проучи условията му.

„Този ​​закон превръща цели квартали в зони за сигурност, а техните жители – в категории за сигурност. Той намалява политическата цена на преследването на онези, които вече са изключени от свободно и честно политическо участие, с цел политическа изгода".