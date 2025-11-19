Полша ще затвори последното, действащо в страната, руско консулство, намиращо се в Гданск. Действието е в отговор на железопътния саботаж. Полският външен министър Радослав Сикорски обяви това на пресконференция след речта си в Сейма, съобщи The Guardian. Други руски консулства – в Познан и Краков – бяха затворени в отговор на предишни актове на саботаж, за които Варшава също твърди, че са били организирани от Русия, припомня изданието.

Решението

"Взех решение да отзова съгласието си за работата на последното руско консулство в Гданск. Руската страна ще бъде официално известена с нота в близките часове", каза министърът на външните работи на Полша.

Реакцията на Кремъл

"Отношенията с Полша напълно деградираха. Това е проява на полските власти да сведат до минимум, каквито и да било възможности за консулски или дипломатически отношения с Русия. Тук може да се изрази единствено съжаление". Така коментира случилото се говорителят на руския диктатор Владимир Путин Дмитрий Песков, съобщи Интерфакс.

Припомняме, че на 18 ноември полският премиер Доналд Туск обяви, че двама украински граждани, които са сътрудничили на руските разузнавателни служби, са взривили железопътна линия в Полша. Бомбардирането на железопътна линия по важен маршрут за доставки за Украйна в Полша се случи на на 16 ноември.

