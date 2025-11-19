Белият дом и Москва тайно работят по предложение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, съобщи Axios на 18 ноември, позовавайки се на американски и руски официални лица. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руският пратеник Кирил Дмитриев, който е изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, са обсъдили подробно 28-точков мирен план, казва анонимен американски представител.

Уиткоф, който трябваше да е само пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток, но се оказа в епицентъра на преговорите по оста Москва-Киев, е считан за един от лидерите на проруското лоби в администрацията на президента на САЩ. От своя страна, Дмитриев е икономическото оръжие на диктатора Владимир Путин, чиято цел е да изкушава Щатите за изгодни двустранни сделки, показват случилите се до момента събития.

Кирил Дмитриев е оптимист за тайното мирно споразумение. За разлика от миналото, „чувстваме, че руската позиция наистина се чува“, е цитиран да казва той.

Русия многократно е отправяла максималистични искания към Киев в предишни преки мирни преговори, включително Украйна да се откаже от стремежите си към НАТО, да се демилитаризира и да отстъпи територии. Източници на западни медии като Financial Times, CNN и Reuters вече съобщиха, че именно заради липсата на отстъпки и нереалните искания (например контрол над Донбас) САЩ са отменили срещата на високо ниво Тръмп-Путин, която трябваше да се проведе в Будапеща миналия месец: Лавров изпада в немилост: Путин побеснял от нахалството му, провалило срещата с Тръмп.

Какво се знае за тайното мирно споразумение?

Тайното мирно споразумение се фокусира върху мира в Украйна, сигурността в Европа, гаранциите за сигурност и бъдещите отношения на САЩ с Киев и Москва. Дмитриев се е срещнал с Уиткоф и други висши членове на администрацията на Белия дом в Маями от 24 до 26 октомври, съобщава руският представител пред Axios.

„Всъщност това е много по-широка рамка, която основно казва: „Как наистина да донесем най-накрая трайна сигурност в Европа, а не само в Украйна“, твърди Кирил Дмитриев. Русия неведнъж е настоявала и тя да получи гаранции за сигурност.

Двете страни се надяват да изготвят писмен документ преди следващата среща между Тръмп и Путин, добавя ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции. Той посочва, че среща на върха в Будапеща засега не е на дневен ред. Предложената среща беше отменена от Тръмп на 25 октомври, който заяви, че според него тя няма да бъде продуктивна. Републиканецът каза, че няма да прави срещи с Русия, ако те няма да доведат до резултат, и предложи прекратяване на огъня по тогавашните фронтови линии. Москва обаче отказва от много време да сключи примирие и продължава офанзивата си в Украйна.

Междувременно, според украински и американски официални лица, планираната среща на Стив Уиткоф с украинския президент Володимир Зеленски в Турция на 19 ноември е била отложена.

Zelensky is in Ankara for talks with Erdoğan, as a high-level Pentagon delegation arrives in Kyiv. Defense Minister Umerov was among those that welcomed him, quietly dismissing recent false rumors that he had told Zelensky he wouldn’t return to Ukraine. pic.twitter.com/Qi4iWzoyRH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2025

Рустем Умеров вече обсъдил тайното споразумение с Уиткоф

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров вече е обсъдил тайното мирно споразумение с Уиткоф на отделна среща в Маями седмица по-рано, съобщават анонимни украински официални лица пред Axios.

Белият дом е започнал да информира украински и европейски официални лица за новия план, казва неназован американски официален представител.

