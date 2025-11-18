Красен Станчев: Бюджет 2026 е илюзорен и нарисуван (ВИДЕО)

Бюджет 2026 е илюзорен и нарисуван. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът доц. д-р Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика. Той отговори на въпроса защо бюджетът за догодина, първият в евро, е толкова критикуван: “Защото е илюзорен. Защото е нарисуван. Подобен такъв бюджет имаше през 1996 г. Той беше приет на 25 май. И той беше нарисуван, защото този размер на дефицита беше постигнат с една заповед на тогавашния най-голям собственик на предприятия в България – министъра на икономиката. И той забрани на предприятията в индустрията, които тогава бяха доста повече отколкото сега, да си връщат заемите на банките.

И съответно имаше какво да се вземе от правителството от тези предприятия, ако работеха. Но те така или иначе не работеха, така че всичко беше доста нарисувано.

Кого издържа средната класа

И сега е нарисувано, но по друг начин. И то е с 25-30% по-високи приходи от тези, които са тази година. Те и сега са доста високи, поради простата причина, че икономиката функционира относително добре.

С изключение на този сегмент, който зависи от правителството. Всичко останало функционира относително добре, доходите растат и т.н. Няма инвестиции обаче, но така или иначе функционира относително добре, най-вече заради потреблението.“

Георги Ганев каза миналата седмица в студиото, че брашненият чувал в този бюджет е средната класа, това така ли е?

“По-конкретно става дума за 1 900 000 души, които работят за себе си в частния сектор, или в несубсидирани държавни предприятия, но такива практически няма.

Нетен кредитор

Съответно те трябва да издържат останалата част от населението до шест и половина милиона. Т.е. на един работещ се падат някъде около трима души. Даже малко повече.

Които трябва да бъдат издържани от този човек в частния сектор, който работи като нетен кредитор на бюджета. Всички останали са съответно бенефициенти. Т.е. частният сектор и работещите в часния сектор плащат повече и получава по-тежки условия за съобразяването с данъчните задължения.“

Защо повишаването на пенсионните осигуровки и максималния осигурителен праг, както и увеличаването на данък дивидент стимулират сивата икономика, ще научите от видеоматериала.